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Мамукелашвили стал самым результативным игроком в составе "Висконсин"
Мамукелашвили стал самым результативным игроком в составе "Висконсин"
Мамукелашвили набрал 27 очков и провел на площадке 34 минуты 27.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-27T14:18+0400
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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Грузинский форвард Сандро Мамукелашвили стал самым результативным игроком в составе "Висконсин Херд" в игре против "Сиу-Фолс Скайфорс" на Oshkosh Arena."Висконсин Херд" - это резервная команда "Миулоки Бакс", которая выступает в NBA G League - Лиге развития.Мамукелашвили набрал 27 очков и провел на площадке 34 минуты. За ним также 10 подборов, из них пять в атаке. Сандро реализовал 10 из 14 двухочковых, 1 из 5 трехочковых и 3 из 4 штрафных.Баскетболист из Грузии Сандро Мамукелашвили набирает форму в "Миулоки Бакс" >>Матч завершился со счетом 133-126.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, спорт, сша, нба, баскетбол, новости грузинского баскетбола
Мамукелашвили стал самым результативным игроком в составе "Висконсин"
Мамукелашвили набрал 27 очков и провел на площадке 34 минуты
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Грузинский форвард Сандро Мамукелашвили стал самым результативным игроком в составе "Висконсин Херд" в игре против "Сиу-Фолс Скайфорс" на Oshkosh Arena.
"Висконсин Херд" - это резервная команда "Миулоки Бакс", которая выступает в NBA G League - Лиге развития.
Мамукелашвили набрал 27 очков и провел на площадке 34 минуты. За ним также 10 подборов, из них пять в атаке. Сандро реализовал 10 из 14 двухочковых, 1 из 5 трехочковых и 3 из 4 штрафных.
Матч завершился со счетом 133-126.