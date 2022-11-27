https://sputnik-georgia.ru/20221127/mamukelashvili-stal-samym-rezultativnym-igrokom-v-sostave-viskonsin-272501909.html

Мамукелашвили стал самым результативным игроком в составе "Висконсин"

Мамукелашвили стал самым результативным игроком в составе "Висконсин"

Мамукелашвили набрал 27 очков и провел на площадке 34 минуты 27.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Грузинский форвард Сандро Мамукелашвили стал самым результативным игроком в составе "Висконсин Херд" в игре против "Сиу-Фолс Скайфорс" на Oshkosh Arena."Висконсин Херд" - это резервная команда "Миулоки Бакс", которая выступает в NBA G League - Лиге развития.Мамукелашвили набрал 27 очков и провел на площадке 34 минуты. За ним также 10 подборов, из них пять в атаке. Сандро реализовал 10 из 14 двухочковых, 1 из 5 трехочковых и 3 из 4 штрафных.Баскетболист из Грузии Сандро Мамукелашвили набирает форму в "Миулоки Бакс" >>Матч завершился со счетом 133-126.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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