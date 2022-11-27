https://sputnik-georgia.ru/20221127/obvinyaemym-v-iznasilovanii-monakhini-v-gruzii-grozit-bessrochnoe-zaklyuchenie-272504347.html
Обвиняемым в изнасиловании монахини в Грузии грозит бессрочное заключение
Обвиняемым в изнасиловании монахини в Грузии грозит бессрочное заключение
Прокуратура обратится в суд в установленный законом срок с ходатайством об избрании обвиняемым меры пресечения в виде лишения свободы 27.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-27T20:18+0400
2022-11-27T20:18+0400
2022-11-27T20:25+0400
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хашурский район
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ТБИЛИСИ, 27 ноя - Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение двум лицам в групповом изнасиловании монахини и разбойном нападении, говорится в заявлении прокуратуры Грузии.По информации ведомства, следствие, проведенное МВД, установило, что 25 ноября двое лиц напали на монахиню в жилой келье церкви, расположенной в селе Цхрамухани Хашурского района. Они потребовали деньги и драгоценности. Получив отказ, указанные лица применили подвергли женщину групповому изнасилованию с применением насилия.Также у монахини отобрали мобильный телефон, снова избили и оставили без сознания. Обвиняемые вынесли из церкви ящики для пожертвований и скрылись с места происшествия.Президент Грузии назвала фемицид одной из главных проблемы страны >>Обвиняемые были задержаны 26 ноября. Им грозит от 15-20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.Прокуратура обратится в суд в установленный законом срок с ходатайством об избрании обвиняемым меры пресечения в виде лишения свободы.Одному из задержанных 39 лет, а второму – 27. Оба были ранее судимы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
хашурский район
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грузия, новости, происшествия, хашурский район, генеральная прокуратура грузии, насилие
грузия, новости, происшествия, хашурский район, генеральная прокуратура грузии, насилие
Обвиняемым в изнасиловании монахини в Грузии грозит бессрочное заключение
20:18 27.11.2022 (обновлено: 20:25 27.11.2022)
Прокуратура обратится в суд в установленный законом срок с ходатайством об избрании обвиняемым меры пресечения в виде лишения свободы
ТБИЛИСИ, 27 ноя - Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение двум лицам в групповом изнасиловании монахини и разбойном нападении, говорится в заявлении прокуратуры Грузии.
По информации ведомства, следствие, проведенное МВД, установило, что 25 ноября двое лиц напали на монахиню в жилой келье церкви, расположенной в селе Цхрамухани Хашурского района. Они потребовали деньги и драгоценности. Получив отказ, указанные лица применили подвергли женщину групповому изнасилованию с применением насилия.
Также у монахини отобрали мобильный телефон, снова избили и оставили без сознания. Обвиняемые вынесли из церкви ящики для пожертвований и скрылись с места происшествия.
Обвиняемые были задержаны 26 ноября. Им грозит от 15-20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.
Прокуратура обратится в суд в установленный законом срок с ходатайством об избрании обвиняемым меры пресечения в виде лишения свободы.
"Мы решительно заявляем, что прокуратура Грузии проводит самую строгую уголовно-правовую политику в отношении таких преступлений и все виновные в насилии будут строго наказаны в рамках закона", — говорится в распространенной ведомством информации.
Одному из задержанных 39 лет, а второму – 27. Оба были ранее судимы.