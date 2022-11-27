https://sputnik-georgia.ru/20221127/obvinyaemym-v-iznasilovanii-monakhini-v-gruzii-grozit-bessrochnoe-zaklyuchenie-272504347.html

Обвиняемым в изнасиловании монахини в Грузии грозит бессрочное заключение

Обвиняемым в изнасиловании монахини в Грузии грозит бессрочное заключение

Прокуратура обратится в суд в установленный законом срок с ходатайством об избрании обвиняемым меры пресечения в виде лишения свободы 27.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 ноя - Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение двум лицам в групповом изнасиловании монахини и разбойном нападении, говорится в заявлении прокуратуры Грузии.По информации ведомства, следствие, проведенное МВД, установило, что 25 ноября двое лиц напали на монахиню в жилой келье церкви, расположенной в селе Цхрамухани Хашурского района. Они потребовали деньги и драгоценности. Получив отказ, указанные лица применили подвергли женщину групповому изнасилованию с применением насилия.Также у монахини отобрали мобильный телефон, снова избили и оставили без сознания. Обвиняемые вынесли из церкви ящики для пожертвований и скрылись с места происшествия.Президент Грузии назвала фемицид одной из главных проблемы страны >>Обвиняемые были задержаны 26 ноября. Им грозит от 15-20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.Прокуратура обратится в суд в установленный законом срок с ходатайством об избрании обвиняемым меры пресечения в виде лишения свободы.Одному из задержанных 39 лет, а второму – 27. Оба были ранее судимы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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