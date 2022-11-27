https://sputnik-georgia.ru/20221127/patriarkhiya-gruzii-obvinyaet-smi-v-nepravilnom-osveschenii-dela-272505998.html

Патриархия Грузии обвиняет СМИ в неправильном освещении дела

Патриархия Грузии обвиняет СМИ в неправильном освещении дела

Патриархия не довольна, что через СМИ произошла идентификации монахини, была опубликована ее фотография 27.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-27T23:01+0400

2022-11-27T23:01+0400

2022-11-27T23:01+0400

грузия

новости

общество

хашурский район

патриархия грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24754/95/247549543_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_cf7f14f7f56c836737040f2d165826d3.jpg

ТБИЛИСИ, 27 ноя - Sputnik. Патриархия Грузии опубликовала заявление, в котором обвинила местные СМИ в неправильном и местами циничном освещении дела об изнасиловании монахини.Следствие установило, что 25 ноября двое лиц напали на монахиню в жилой келье церкви, расположенной в селе Цхрамухани Хашурского района. Они потребовали от женщины деньги и драгоценности. Получив отказ, указанные лица применили подвергли женщину групповому изнасилованию с применением насилия.В Патриархии назвали это примером безнравственности и беспощадности. При этом, представители духовенства поблагодарили население за поддержку."В то же время мы хотели бы поблагодарить большую часть населения Грузии за то, что они выразили огромную душевную боль и разделили нашу скорбь в связи с указанной трагедией", - отмечается в заявлении.Обвиняемым в изнасиловании монахини в Грузии грозит бессрочное заключение >>В Патриархии надеются, что результаты объективного расследования будут объявлены в ближайшее время.Обвиняемые были задержаны 26 ноября. Им грозит от 15-20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Прокуратура Грузии предъявила им обвинение в групповом изнасиловании монахини и разбойном нападении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

хашурский район

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, хашурский район, патриархия грузии