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Патриархия Грузии обвиняет СМИ в неправильном освещении дела
Патриархия Грузии обвиняет СМИ в неправильном освещении дела
Патриархия не довольна, что через СМИ произошла идентификации монахини, была опубликована ее фотография 27.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-27T23:01+0400
2022-11-27T23:01+0400
2022-11-27T23:01+0400
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новости
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хашурский район
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ТБИЛИСИ, 27 ноя - Sputnik. Патриархия Грузии опубликовала заявление, в котором обвинила местные СМИ в неправильном и местами циничном освещении дела об изнасиловании монахини.Следствие установило, что 25 ноября двое лиц напали на монахиню в жилой келье церкви, расположенной в селе Цхрамухани Хашурского района. Они потребовали от женщины деньги и драгоценности. Получив отказ, указанные лица применили подвергли женщину групповому изнасилованию с применением насилия.В Патриархии назвали это примером безнравственности и беспощадности. При этом, представители духовенства поблагодарили население за поддержку."В то же время мы хотели бы поблагодарить большую часть населения Грузии за то, что они выразили огромную душевную боль и разделили нашу скорбь в связи с указанной трагедией", - отмечается в заявлении.Обвиняемым в изнасиловании монахини в Грузии грозит бессрочное заключение >>В Патриархии надеются, что результаты объективного расследования будут объявлены в ближайшее время.Обвиняемые были задержаны 26 ноября. Им грозит от 15-20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Прокуратура Грузии предъявила им обвинение в групповом изнасиловании монахини и разбойном нападении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, хашурский район, патриархия грузии
грузия, новости, общество, хашурский район, патриархия грузии
Патриархия Грузии обвиняет СМИ в неправильном освещении дела
Патриархия не довольна, что через СМИ произошла идентификации монахини, была опубликована ее фотография
ТБИЛИСИ, 27 ноя - Sputnik. Патриархия Грузии опубликовала заявление, в котором обвинила местные СМИ в неправильном и местами циничном освещении дела об изнасиловании монахини.
Следствие установило, что 25 ноября двое лиц напали на монахиню в жилой келье церкви, расположенной в селе Цхрамухани Хашурского района. Они потребовали от женщины деньги и драгоценности. Получив отказ, указанные лица применили подвергли женщину групповому изнасилованию с применением насилия.
"Ужасающий факт, совершенный в Хашури в ночь на 26 ноября, требует самой строгой оценки и реакции как от нас, так и от общества. Жаль, что через ряд СМИ произошла идентификации монахини, опубликование ее фотографию и рассказ об этом преступлении в грубой форме, имел место и цинизм",- говорится в заявлении
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В Патриархии назвали это примером безнравственности и беспощадности. При этом, представители духовенства поблагодарили население за поддержку.
"В то же время мы хотели бы поблагодарить большую часть населения Грузии за то, что они выразили огромную душевную боль и разделили нашу скорбь в связи с указанной трагедией", - отмечается в заявлении.
В Патриархии надеются, что результаты объективного расследования будут объявлены в ближайшее время.
Обвиняемые были задержаны 26 ноября. Им грозит от 15-20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Прокуратура Грузии предъявила им обвинение в групповом изнасиловании монахини и разбойном нападении.