https://sputnik-georgia.ru/20221127/proizvodstvo-iphone-14-mogut-perenesti-v-indiyu-iz-za-zabastovki-v-kitae-272504641.html

Производство iPhone 14 могут перенести в Индию из-за забастовки в Китае

Производство iPhone 14 могут перенести в Индию из-за забастовки в Китае

Из-за возможности новых локдаунов Focxonn уже всерьез думает о переносе части производства в Индию и Вьетнам 27.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-27T20:59+0400

2022-11-27T20:59+0400

2022-11-27T20:59+0400

в мире

новости

общество

индия

китай

apple

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/14/268689315_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_081247824c73882656fd0b095b2ff120.jpg

ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Протесты на крупнейшем заводе-производителе iPhone могут сократить выпуск на 5-10%, сообщает CNN.Трудности начались еще в октябре, когда рабочие покинули территорию завода в Чжэнчжоу из-за опасений распространения коронавируса. Чтобы уговорить их вернуться, дирекция предложила дополнительные бонусы, но не выполнила обещания. Это вызвало протесты и столкновения с заводской охраной. К концу недели протесты стихли, но недовольство рабочих сохраняется.Завод в Чжэнчжоу принадлежит тайваньской компании Foxconn, крупнейшему в мире поставщику iPhone. Каждая неделя простоя на этом крупном заводе обходится Apple примерно в $1 млрд. В результате срываются от 5 до 10% поставок iPhone 14, отмечают опрошенные CNN аналитики (Дэниел Айвз, директор финансовой компании Wedbush Securities и Минь-Чи Куо, аналитик компании TF International Securities).Названы самые актуальные технологии цифрового мира >>Еще до этих событий Foxconn начал производство iPhone 14 в Индии и рассматривает возможности расширения работы во Вьетнаме, чтобы диверсифицировать цепочки поставок - причем даже не из-за геополитики, а из-за строгой антиковидной политики Китая, где в любой момент могут возобновиться локдауны (национальные или точечные). Это мешает предсказуемости работы – одному из важнейших условий для бизнеса.В итоге производство iPhone в Индии в 2023 году может вырасти в два с половиной раза, отмечает Минь-Чи Куо. По его мнению, долгосрочная цель Foxconn – довести долю Индии в производстве iPhone с нынешних 4% до 40-45%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

индия

китай

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, общество, индия, китай, apple