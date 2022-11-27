https://sputnik-georgia.ru/20221127/totinosin-zavershil-osenniy-turnir-sumoistov-s-otritsatelnym-balansom-272502775.html

Тотиносин завершил осенний турнир сумоистов с отрицательным балансом

Тотиносин завершил осенний турнир сумоистов с отрицательным балансом

В последний день соревнований Тотиносин проиграл самому старшему сэкитори, 38-летнему комусуби Тамаваси 27.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-27T16:21+0400

2022-11-27T16:21+0400

2022-11-27T16:21+0400

грузия

новости

спорт

леван горгадзе

сумо

япония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24521/65/245216593_0:189:2801:1764_1920x0_80_0_0_d32555cdd9e65d5d8ad85f94dca288b0.jpg

ТБИЛИСИ, 27 ноя - Sputnik. Грузинский богатырь Леван Горгадзе, выступающий на турнирах по сумо под японским именем Тотиносин , завершил осенний Кюсю басе с отрицательным балансом - шесть побед и девять поражений.В последний день соревнований Тотиносин проиграл самому старшему сэкитори, 38-летнему комусуби Тамаваси. Грузинский сумоист был сражен броском-уватэнагэ.Победителем осеннего турнира стал девятый маэгасира Запада Аби. Аби впервые завоевал Кубок Императора, одержав три победы в финальный день.Грузинский сумоист показал отрицательный баланс на турнире в Токио >>Аби набрал равное количество побед с озэки Такакэйсе, и имя победителя выяснилось в личной встрече.В ближайшее время Ассоциация сумо Японии опубликует изменения в рейтинге сумоистов по результатам выступления на осеннем турнире.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

япония

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, спорт, леван горгадзе, сумо, япония