Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221127/totinosin-zavershil-osenniy-turnir-sumoistov-s-otritsatelnym-balansom-272502775.html
Тотиносин завершил осенний турнир сумоистов с отрицательным балансом
Тотиносин завершил осенний турнир сумоистов с отрицательным балансом
В последний день соревнований Тотиносин проиграл самому старшему сэкитори, 38-летнему комусуби Тамаваси 27.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-27T16:21+0400
2022-11-27T16:21+0400
грузия
новости
спорт
леван горгадзе
сумо
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24521/65/245216593_0:189:2801:1764_1920x0_80_0_0_d32555cdd9e65d5d8ad85f94dca288b0.jpg
ТБИЛИСИ, 27 ноя - Sputnik. Грузинский богатырь Леван Горгадзе, выступающий на турнирах по сумо под японским именем Тотиносин , завершил осенний Кюсю басе с отрицательным балансом - шесть побед и девять поражений.В последний день соревнований Тотиносин проиграл самому старшему сэкитори, 38-летнему комусуби Тамаваси. Грузинский сумоист был сражен броском-уватэнагэ.Победителем осеннего турнира стал девятый маэгасира Запада Аби. Аби впервые завоевал Кубок Императора, одержав три победы в финальный день.Грузинский сумоист показал отрицательный баланс на турнире в Токио &gt;&gt;Аби набрал равное количество побед с озэки Такакэйсе, и имя победителя выяснилось в личной встрече.В ближайшее время Ассоциация сумо Японии опубликует изменения в рейтинге сумоистов по результатам выступления на осеннем турнире.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
япония
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24521/65/245216593_98:0:2701:1952_1920x0_80_0_0_5cf7638c4aead6abba0dd56b8760f85d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, спорт, леван горгадзе, сумо, япония
грузия, новости, спорт, леван горгадзе, сумо, япония

Тотиносин завершил осенний турнир сумоистов с отрицательным балансом

16:21 27.11.2022
© AFP 2022 / JIJI PRESSСумоист Леван Горгадзе - "Тотиносин"
Сумоист Леван Горгадзе - Тотиносин - Sputnik Грузия, 1920, 27.11.2022
© AFP 2022 / JIJI PRESS
Подписаться на
НовостиTelegram
В последний день соревнований Тотиносин проиграл самому старшему сэкитори, 38-летнему комусуби Тамаваси
ТБИЛИСИ, 27 ноя - Sputnik. Грузинский богатырь Леван Горгадзе, выступающий на турнирах по сумо под японским именем Тотиносин , завершил осенний Кюсю басе с отрицательным балансом - шесть побед и девять поражений.
В последний день соревнований Тотиносин проиграл самому старшему сэкитори, 38-летнему комусуби Тамаваси. Грузинский сумоист был сражен броском-уватэнагэ.
Победителем осеннего турнира стал девятый маэгасира Запада Аби. Аби впервые завоевал Кубок Императора, одержав три победы в финальный день.
Грузинский сумоист показал отрицательный баланс на турнире в Токио >>
Аби набрал равное количество побед с озэки Такакэйсе, и имя победителя выяснилось в личной встрече.
В ближайшее время Ассоциация сумо Японии опубликует изменения в рейтинге сумоистов по результатам выступления на осеннем турнире.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0