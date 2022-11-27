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Тотиносин завершил осенний турнир сумоистов с отрицательным балансом
Тотиносин завершил осенний турнир сумоистов с отрицательным балансом
В последний день соревнований Тотиносин проиграл самому старшему сэкитори, 38-летнему комусуби Тамаваси 27.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-27T16:21+0400
2022-11-27T16:21+0400
2022-11-27T16:21+0400
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ТБИЛИСИ, 27 ноя - Sputnik. Грузинский богатырь Леван Горгадзе, выступающий на турнирах по сумо под японским именем Тотиносин , завершил осенний Кюсю басе с отрицательным балансом - шесть побед и девять поражений.В последний день соревнований Тотиносин проиграл самому старшему сэкитори, 38-летнему комусуби Тамаваси. Грузинский сумоист был сражен броском-уватэнагэ.Победителем осеннего турнира стал девятый маэгасира Запада Аби. Аби впервые завоевал Кубок Императора, одержав три победы в финальный день.Грузинский сумоист показал отрицательный баланс на турнире в Токио >>Аби набрал равное количество побед с озэки Такакэйсе, и имя победителя выяснилось в личной встрече.В ближайшее время Ассоциация сумо Японии опубликует изменения в рейтинге сумоистов по результатам выступления на осеннем турнире.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, спорт, леван горгадзе, сумо, япония
Тотиносин завершил осенний турнир сумоистов с отрицательным балансом
В последний день соревнований Тотиносин проиграл самому старшему сэкитори, 38-летнему комусуби Тамаваси
ТБИЛИСИ, 27 ноя - Sputnik. Грузинский богатырь Леван Горгадзе, выступающий на турнирах по сумо под японским именем Тотиносин , завершил осенний Кюсю басе с отрицательным балансом - шесть побед и девять поражений.
В последний день соревнований Тотиносин проиграл самому старшему сэкитори, 38-летнему комусуби Тамаваси. Грузинский сумоист был сражен броском-уватэнагэ.
Победителем осеннего турнира стал девятый маэгасира Запада Аби. Аби впервые завоевал Кубок Императора, одержав три победы в финальный день.
Аби набрал равное количество побед с озэки Такакэйсе, и имя победителя выяснилось в личной встрече.
В ближайшее время Ассоциация сумо Японии опубликует изменения в рейтинге сумоистов по результатам выступления на осеннем турнире.