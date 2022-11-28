https://sputnik-georgia.ru/20221128/doroga-borzhomi-bakuriani-akhalkalaki-zakryta-iz-za-nepogody-272528012.html

Дорога Боржоми-Бакуриани-Ахалкалаки закрыта из-за непогоды

Дорога Боржоми-Бакуриани-Ахалкалаки закрыта из-за непогоды

Как долго будет действовать ограничение – не уточняется 28.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-28T19:26+0400

2022-11-28T19:26+0400

2022-11-28T19:26+0400

грузия

новости

погода

департамент автомобильных дорог

самцхе-джавахети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/02/264904927_0:306:3001:1994_1920x0_80_0_0_71f9acc97a281d686ed269665e1248c2.jpg

ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Движение транспорта на одном из участков дороги внутригосударственного значения Боржоми-Бакуриани-Ахалкалаки на юге Грузии запрещено из-за сложных метеорологических условий, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.Как отмечают в ведомстве, ограничения введены на 31-62 км участке дороги Андезити-Гадолари.Как долго будет действовать ограничение – не уточняется.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

самцхе-джавахети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог, самцхе-джавахети