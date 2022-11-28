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Дорога Боржоми-Бакуриани-Ахалкалаки закрыта из-за непогоды
Дорога Боржоми-Бакуриани-Ахалкалаки закрыта из-за непогоды
Как долго будет действовать ограничение – не уточняется 28.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-28T19:26+0400
2022-11-28T19:26+0400
2022-11-28T19:26+0400
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новости
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департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Движение транспорта на одном из участков дороги внутригосударственного значения Боржоми-Бакуриани-Ахалкалаки на юге Грузии запрещено из-за сложных метеорологических условий, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.Как отмечают в ведомстве, ограничения введены на 31-62 км участке дороги Андезити-Гадолари.Как долго будет действовать ограничение – не уточняется.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог, самцхе-джавахети
грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог, самцхе-джавахети
Дорога Боржоми-Бакуриани-Ахалкалаки закрыта из-за непогоды
Как долго будет действовать ограничение – не уточняется
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Движение транспорта на одном из участков дороги внутригосударственного значения Боржоми-Бакуриани-Ахалкалаки на юге Грузии запрещено из-за сложных метеорологических условий, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
Как отмечают в ведомстве, ограничения введены на 31-62 км участке дороги Андезити-Гадолари.
"В связи со сложными метеорологическими условиями на 31-62 км участке (Андезити-Гадолари) автомобильной дороги внутригосударственного значения Боржоми-Бакуриани-Ахалкалаки запрещено движение всех видов автотранспорта", - отмечается в информации о дороге.
Как долго будет действовать ограничение – не уточняется.