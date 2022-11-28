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Глава РФС: Россия обсудит вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию футбола

Глава РФС: Россия обсудит вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию футбола

Переговоров о переходе РФС с представителями Азии еще не было, сообщил президент РФС 28.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-28T08:32+0400

2022-11-28T08:32+0400

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ТБИЛИСИ, 28 ноя – Sputnik. Российский футбольный союз (РФС) обсудит вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию футбола на ближайшем заседании исполкома организации, заявил президент РФС Александр Дюков.Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок.По его словам, переговоров об этом с представителями Азии еще не было, потому что есть УЕФА, они считают нас членом европейской семьи."С нашей стороны было бы некрасиво начинать переговоры через их головы", – отметил Дюков.Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что Азиатская конфедерация футбола (АФК) является менее привлекательной для России со спортивной и финансовой точки зрения, чем Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).В середине июля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции РФС на решения ФИФА и УЕФА. В сентябре УЕФА принял решение не допускать сборную России до жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы - 2024.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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