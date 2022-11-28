https://sputnik-georgia.ru/20221128/grazhdanin-pakistana-pytalsya-nezakonno-vvezti-v-gruziyu-desyatki-mobilnykh-telefonov-272515759.html
Гражданин Пакистана пытался незаконно ввезти в Грузию десятки мобильных телефонов
Гражданин Пакистана пытался незаконно ввезти в Грузию десятки мобильных телефонов
Общая стоимость незадекларированного товара превышает 40 тысяч лари 28.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-28T13:55+0400
2022-11-28T13:55+0400
2022-11-28T13:55+0400
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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Сотрудники Службы дохода Минфина Грузии пресекли факт незаконного ввоза мобильных телефонов в страну, сообщает пресс-служба ведомства.Инцидент произошел в Тбилисском международном аэропорту им. Шота Руставели. Таможенники заподозрили возможный факт правонарушения и остановили гражданина Пакистана для осмотра багажа. Выяснилось, что в багаже иностранца было 27 незадекларированных мобильных телефонов.Общая стоимость товара составляет 41 646 лари (более 15 тысяч долларов). Дело для дальнейшего реагирования передано следственной службе минфина Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, происшествия, новости, пакистан
грузия, происшествия, новости, пакистан
Гражданин Пакистана пытался незаконно ввезти в Грузию десятки мобильных телефонов
Общая стоимость незадекларированного товара превышает 40 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Сотрудники Службы дохода Минфина Грузии пресекли факт незаконного ввоза мобильных телефонов в страну, сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел в Тбилисском международном аэропорту им. Шота Руставели. Таможенники заподозрили возможный факт правонарушения и остановили гражданина Пакистана для осмотра багажа. Выяснилось, что в багаже иностранца было 27 незадекларированных мобильных телефонов.
Общая стоимость товара составляет 41 646 лари (более 15 тысяч долларов). Дело для дальнейшего реагирования передано следственной службе минфина Грузии.