https://sputnik-georgia.ru/20221128/gruzinskie-figuristy-vyigrali-turnir-v-dortmunde-272510226.html

Грузинские фигуристы выиграли турнир в Дортмунде

Грузинские фигуристы выиграли турнир в Дортмунде

Кубок NRW Trophy успешно завершился для представителей Грузии в немецком Дортмунде 28.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Пара фигуристов из Грузии – Мария Казакова и Георгий Ревия – стала победителем кубка NRW Trophy, который завершился в немецком Дортмунде, говорится в сообщении Федерации фигурного катания Грузии.Турнир проходил параллельно с финальным этапом Гран-при в финском Эспоо, где первое место завоевала другая грузинская пара – Анастасия Метелкина и Даниил Паркман.В категории спортивных танцев грузинские спортсмены завоевали золотые медали среди пар из семи стран и набрали 188,38 балла. Этот результат стал лучшим в сезоне для Марии и Георгия."Это говорит о том, что грузинские фигуристы улучшают свои результаты на каждом турнире, что помогает поддерживать спортивную форму и совершенствовать программы перед чемпионатом Европы", – говорится в сообщении ФФК.На втором месте фигуристы из Польши, на третьем – из Германии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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