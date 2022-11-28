https://sputnik-georgia.ru/20221128/izvestna-summa-kotoruyu-vlasti-potratyat-na-kontserty-mirovykh-zvezd-v-gruzii--272527243.html

Названа сумма, которую власти потратят на концерты мировых звезд в Грузии

Названа сумма, которую власти потратят на концерты мировых звезд в Грузии

В ближайшие два года в стране планируются концерты с участие мировых звезд 28.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-28T18:44+0400

2022-11-28T18:44+0400

2022-11-28T18:44+0400

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Стала известна сумма, которую власти потратят на проведение концертов мировых звезд в Грузии в 2023-2024 годах, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.Как сообщил премьер на сегодняшнем заседании правительства, на указанный проект будет выделено 70 миллионов лари (более 26 миллионов долларов). Имена зарубежных артистов, как и даты их выступлений, пока не упоминаются. Как ранее заявляли власти, сейчас с исполнителями ведутся переговоры. Известно лишь, что концерты запланированы на период с июня по сентябрь на стадионах страны и в концертном зале Black Sea Arena.Масштабные концерты мировых звезд в рамках государственного проекта Check in Georgia были визитной карточкой Грузии до пандемии коронавируса. Эти концерты привлекали не только местных жителей, но и туристов со всего мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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