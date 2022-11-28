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Названа сумма, которую власти потратят на концерты мировых звезд в Грузии
Названа сумма, которую власти потратят на концерты мировых звезд в Грузии
В ближайшие два года в стране планируются концерты с участие мировых звезд 28.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-28T18:44+0400
2022-11-28T18:44+0400
2022-11-28T18:44+0400
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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Стала известна сумма, которую власти потратят на проведение концертов мировых звезд в Грузии в 2023-2024 годах, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.Как сообщил премьер на сегодняшнем заседании правительства, на указанный проект будет выделено 70 миллионов лари (более 26 миллионов долларов). Имена зарубежных артистов, как и даты их выступлений, пока не упоминаются. Как ранее заявляли власти, сейчас с исполнителями ведутся переговоры. Известно лишь, что концерты запланированы на период с июня по сентябрь на стадионах страны и в концертном зале Black Sea Arena.Масштабные концерты мировых звезд в рамках государственного проекта Check in Georgia были визитной карточкой Грузии до пандемии коронавируса. Эти концерты привлекали не только местных жителей, но и туристов со всего мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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ираклий гарибашвили, тбилиси, грузия, новости, культура, туризм, туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм, шоу-бизнес, шоу
ираклий гарибашвили, тбилиси, грузия, новости, культура, туризм, туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм, шоу-бизнес, шоу
Названа сумма, которую власти потратят на концерты мировых звезд в Грузии
В ближайшие два года в стране планируются концерты с участие мировых звезд
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Стала известна сумма, которую власти потратят на проведение концертов мировых звезд в Грузии в 2023-2024 годах, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
Как сообщил премьер на сегодняшнем заседании правительства, на указанный проект будет выделено 70 миллионов лари (более 26 миллионов долларов).
"В целях развития туризма у нас есть план в ближайшие два года привезти в страну звезд и артистов мирового уровня ... Мы выделим 70 млн лари, соответствующие средства у нас есть. В ближайшие два года этот проект будет профинансирован и, я думаю, привлечет больше туристов. Будет интересная программа", - сказал Гарибашвили.
Имена зарубежных артистов, как и даты их выступлений, пока не упоминаются. Как ранее заявляли власти, сейчас с исполнителями ведутся переговоры.
Известно лишь, что концерты запланированы на период с июня по сентябрь на стадионах страны и в концертном зале Black Sea Arena.
Масштабные концерты мировых звезд в рамках государственного проекта Check in Georgia были визитной карточкой Грузии до пандемии коронавируса. Эти концерты привлекали не только местных жителей, но и туристов со всего мира.