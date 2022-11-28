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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20221128/izvestna-summa-kotoruyu-vlasti-potratyat-na-kontserty-mirovykh-zvezd-v-gruzii--272527243.html
Названа сумма, которую власти потратят на концерты мировых звезд в Грузии
Названа сумма, которую власти потратят на концерты мировых звезд в Грузии
В ближайшие два года в стране планируются концерты с участие мировых звезд 28.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-28T18:44+0400
2022-11-28T18:44+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Стала известна сумма, которую власти потратят на проведение концертов мировых звезд в Грузии в 2023-2024 годах, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.Как сообщил премьер на сегодняшнем заседании правительства, на указанный проект будет выделено 70 миллионов лари (более 26 миллионов долларов). Имена зарубежных артистов, как и даты их выступлений, пока не упоминаются. Как ранее заявляли власти, сейчас с исполнителями ведутся переговоры. Известно лишь, что концерты запланированы на период с июня по сентябрь на стадионах страны и в концертном зале Black Sea Arena.Масштабные концерты мировых звезд в рамках государственного проекта Check in Georgia были визитной карточкой Грузии до пандемии коронавируса. Эти концерты привлекали не только местных жителей, но и туристов со всего мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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ираклий гарибашвили, тбилиси, грузия, новости, культура, туризм, туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм, шоу-бизнес, шоу
ираклий гарибашвили, тбилиси, грузия, новости, культура, туризм, туризм, туризм в грузии, грузия делает ставку на туризм, шоу-бизнес, шоу

Названа сумма, которую власти потратят на концерты мировых звезд в Грузии

18:44 28.11.2022
© photo: Sputnik / StringerКонцертный зал Black Sea Arena
Концертный зал Black Sea Arena - Sputnik Грузия, 1920, 28.11.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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В ближайшие два года в стране планируются концерты с участие мировых звезд
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Стала известна сумма, которую власти потратят на проведение концертов мировых звезд в Грузии в 2023-2024 годах, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
Как сообщил премьер на сегодняшнем заседании правительства, на указанный проект будет выделено 70 миллионов лари (более 26 миллионов долларов).

"В целях развития туризма у нас есть план в ближайшие два года привезти в страну звезд и артистов мирового уровня ... Мы выделим 70 млн лари, соответствующие средства у нас есть. В ближайшие два года этот проект будет профинансирован и, я думаю, привлечет больше туристов. Будет интересная программа", - сказал Гарибашвили.

Имена зарубежных артистов, как и даты их выступлений, пока не упоминаются. Как ранее заявляли власти, сейчас с исполнителями ведутся переговоры.
© photo: Bidzina Ivanishvili & media / FBBlack Sea Arena
Black Sea Arena - Sputnik Грузия, 1920, 28.11.2022
Black Sea Arena
© photo: Bidzina Ivanishvili & media / FB
Известно лишь, что концерты запланированы на период с июня по сентябрь на стадионах страны и в концертном зале Black Sea Arena.
Масштабные концерты мировых звезд в рамках государственного проекта Check in Georgia были визитной карточкой Грузии до пандемии коронавируса. Эти концерты привлекали не только местных жителей, но и туристов со всего мира.
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