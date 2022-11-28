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Как бороться с нападениями агрессивных собак? Результаты опроса Sputnik Грузия
Как бороться с нападениями агрессивных собак? Результаты опроса Sputnik Грузия
Мы поинтересовались у читателей сайта, каким они видят решение злободневной проблемы 28.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-28T11:55+0400
2022-11-28T11:55+0400
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ТБИЛИСИ, 28 ноя – Sputnik. Большая часть аудитории Sputnik Грузия считает, что для решения проблемы с нападением крупных собак на людей необходимо обязать хозяев собак выгуливать питомцев в намордниках.В Грузии резко участились случаи нападения на людей домашних собак некоторых пород. Агентство мониторинга животных мэрии Тбилиси совместно с депутатами парламента приступило к разработке законопроекта, согласно которому в Грузии могут запретить разведение и наличие некоторых пород собак.Так, по результатам опроса "Как бороться с нападениями агрессивных собак на людей?" выяснилось, что большинство читателей (41,4%) считают, что для этого стоит обязать хозяев собак выгуливать питомцев в намордниках.Другие (27,6%) видят выход в запрете разведения и наличия бойцовских пород собак, когда 13,8% настроены менее оптимистично, отвечая, что, к сожалению, ничего не поможет.Вариант "ввести новый эффективный закон" выбрали 10,3%, а 6,95 опрошенных считают, что нужно ужесточить штрафы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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собаки, грузия, новости, общество, опрос на сайте, опрос, опрос sputnik грузия, опрос sputnik
собаки, грузия, новости, общество, опрос на сайте, опрос, опрос sputnik грузия, опрос sputnik
Как бороться с нападениями агрессивных собак? Результаты опроса Sputnik Грузия
11:55 28.11.2022 (обновлено: 12:04 28.11.2022)
Мы поинтересовались у читателей сайта, каким они видят решение злободневной проблемы
ТБИЛИСИ, 28 ноя – Sputnik.
Большая часть аудитории Sputnik Грузия
считает, что для решения проблемы с нападением крупных собак на людей необходимо обязать хозяев собак выгуливать питомцев в намордниках.
В Грузии резко участились случаи нападения на людей домашних собак некоторых пород. Агентство мониторинга животных мэрии Тбилиси совместно с депутатами парламента приступило к разработке законопроекта, согласно которому в Грузии могут запретить разведение и наличие некоторых пород собак.
Так, по результатам опроса
"Как бороться с нападениями агрессивных собак на людей?" выяснилось, что большинство читателей (41,4%) считают, что для этого стоит обязать хозяев собак выгуливать питомцев в намордниках.
Другие (27,6%) видят выход в запрете разведения и наличия бойцовских пород собак, когда 13,8% настроены менее оптимистично, отвечая, что, к сожалению, ничего не поможет.
Вариант "ввести новый эффективный закон" выбрали 10,3%, а 6,95 опрошенных считают, что нужно ужесточить штрафы.