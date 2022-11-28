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Католикос-Патриарх Всея Грузии стал крестным отцом для более 900 детей
Католикос-Патриарх Всея Грузии стал крестным отцом для более 900 детей
Илия II крестит третьих и последующих детей венчанных родителей 28.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-28T08:02+0400
2022-11-28T08:02+0400
2022-11-28T08:09+0400
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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Очередное массовое 66 по счету крещение состоялось в Кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в Тбилиси, крестниками Патриарха стали еще 965 детей.Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II в Самеба лично благословил крестников. Детям переданы свидетельства о крещении и крестики. На сегодняшний день у Патриарха 45 тысяч крестников.Илия II крестит третьих и последующих детей венчанных родителей. Целью инициативы является улучшение демографической ситуации в стране.Первое массовое крещение младенцев в Грузии состоялось 19 января 2008 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, общество, новости, крещение, католикос-патриарх всея грузии илия ii
грузия, общество, новости, крещение, католикос-патриарх всея грузии илия ii
Католикос-Патриарх Всея Грузии стал крестным отцом для более 900 детей
08:02 28.11.2022 (обновлено: 08:09 28.11.2022)
Илия II крестит третьих и последующих детей венчанных родителей
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Очередное массовое 66 по счету крещение состоялось в Кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в Тбилиси, крестниками Патриарха стали еще 965 детей.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II в Самеба лично благословил крестников. Детям переданы свидетельства о крещении и крестики.
На сегодняшний день у Патриарха 45 тысяч крестников.
Илия II крестит третьих и последующих детей венчанных родителей. Целью инициативы является улучшение демографической ситуации в стране.
Первое массовое крещение младенцев в Грузии состоялось 19 января 2008 года.