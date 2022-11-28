https://sputnik-georgia.ru/20221128/katolikos-patriarkh-vseya-gruzii-stal-krestnym-ottsom-dlya-bolee-900-detey-272507409.html

Католикос-Патриарх Всея Грузии стал крестным отцом для более 900 детей

Католикос-Патриарх Всея Грузии стал крестным отцом для более 900 детей

Илия II крестит третьих и последующих детей венчанных родителей 28.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-28T08:02+0400

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католикос-патриарх всея грузии илия ii

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Очередное массовое 66 по счету крещение состоялось в Кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в Тбилиси, крестниками Патриарха стали еще 965 детей.Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II в Самеба лично благословил крестников. Детям переданы свидетельства о крещении и крестики. На сегодняшний день у Патриарха 45 тысяч крестников.Илия II крестит третьих и последующих детей венчанных родителей. Целью инициативы является улучшение демографической ситуации в стране.Первое массовое крещение младенцев в Грузии состоялось 19 января 2008 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, общество, новости, крещение, католикос-патриарх всея грузии илия ii