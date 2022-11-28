https://sputnik-georgia.ru/20221128/na-doroge-tbilisi-senaki-leselidze-uluchshayut-mery-bezopasnosti-272513077.html
На дороге Тбилиси-Сенаки-Леселидзе улучшают меры безопасности
На дороге Тбилиси-Сенаки-Леселидзе улучшают меры безопасности
На дороге устанавливают специальную металлическую конструкцию, длина которой составляет около 80 тысяч метров 28.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-28T13:13+0400
2022-11-28T13:13+0400
2022-11-28T13:13+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Работы по улучшению дорожной безопасности активно ведутся на трассе международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.Речь идет о 19-56 и 57-132 км участках данной автомобильной дороги.В рамках проекта на дороге устанавливают специальную металлическую конструкцию, длина которой составляет около 80 тысяч метров.Также на участке Гори-Тбилиси идет обустройство сети внешнего освещения. Работы стоимостью 6 миллионов лари (2,2 миллиона долларов) завершатся к концу года.Работы по улучшению безопасности дорожной инфраструктуры осуществляет министерство регионального развития и инфраструктуры в рамках "Плана действия дорожной безопасности на 2022-2023 годы".Общая стоимость двух проектов составляет 19 миллионов лари (6,9 миллиона долларов). Завершение работ планируется до конца этого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, общество, тбилиси, департамент автомобильных дорог
На дороге Тбилиси-Сенаки-Леселидзе улучшают меры безопасности
На дороге устанавливают специальную металлическую конструкцию, длина которой составляет около 80 тысяч метров
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Работы по улучшению дорожной безопасности активно ведутся на трассе международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
Речь идет о 19-56 и 57-132 км участках данной автомобильной дороги.
В рамках проекта
на дороге устанавливают специальную металлическую конструкцию, длина которой составляет около 80 тысяч метров.
Также на участке Гори-Тбилиси идет обустройство сети внешнего освещения. Работы стоимостью 6 миллионов лари (2,2 миллиона долларов) завершатся к концу года.
Работы по улучшению безопасности дорожной инфраструктуры осуществляет министерство регионального развития и инфраструктуры в рамках "Плана действия дорожной безопасности на 2022-2023 годы".
Общая стоимость двух проектов составляет 19 миллионов лари (6,9 миллиона долларов). Завершение работ планируется до конца этого года.