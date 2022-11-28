https://sputnik-georgia.ru/20221128/ponozhovschina-v-rustavi-18-letnyaya-devushka-ranila-20-letnyuyu-272517997.html

Поножовщина в Рустави: 18-летняя девушка ранила 20-летнюю

Поножовщина в Рустави: 18-летняя девушка ранила 20-летнюю

Раненную девушку госпитализировали с порезами в области живота 28.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-28T14:55+0400

2022-11-28T14:55+0400

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Молодая женщина стала жертвой поножовщины в городе Рустави (30 км от Тбилиси), сообщает телекомпания "Рустави 2".По данным телеканала, 18-летняя девушка ранила 20-летнюю. Что стало причиной конфликта – пока не известно.Раненую девушку доставили в центральную больницу Рустави. По распространившейся информации, у нее порезы в области живота.По данным МВД, подозреваемая задержана. Следствие идет по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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