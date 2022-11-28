https://sputnik-georgia.ru/20221128/premer-gruzii-vstretilsya-s-ministrom-ekologii-azerbaydzhana--o-chem-govorili-politiki-272517770.html

Премьер Грузии встретился с министром экологии Азербайджана – о чем говорили политики

Премьер Грузии встретился с министром экологии Азербайджана – о чем говорили политики

Стороны выразили готовность к дальнейшему углублению плодотворного сотрудничества 28.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-28T15:36+0400

2022-11-28T15:36+0400

2022-11-28T15:36+0400

грузия

экономика

новости

ильхам алиев

азербайджан

ираклий гарибашвили

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/1c/272516544_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_2b2d16db972f672ee532dbe66c278bac.jpg

ТБИЛИСИ, 28 ноя – Sputnik. Стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном рассмотрели премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на встрече в Тбилиси.Встреча прошла в администрации правительства Грузии. Стороны выразили готовность к дальнейшему углублению плодотворного сотрудничества. По словам Гарибашвили, визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию, который состоялся в октябре текущего года, имеет огромное значение и подчеркивает особые отношения между двумя странами.Разговор также коснулся сотрудничества в сфере экономики. Премьер-министр отметил, что Грузия и Азербайджан являются надежными транзитными партнерами, а совместный транспортный коридор дает возможность доступа к глобальным рынкам.Политики также подчеркнули важность полноценной работы инфраструктурных проектов регионального значения в формате Грузия-Турция-Азербайджан.Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.Азербайджан входит в пятерку основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в январе-сентябре 2022 года вырос на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 959,6 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

азербайджан

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, ильхам алиев, азербайджан, ираклий гарибашвили, тбилиси