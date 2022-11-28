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Премьер Грузии встретился с министром экологии Азербайджана – о чем говорили политики
Премьер Грузии встретился с министром экологии Азербайджана – о чем говорили политики
Стороны выразили готовность к дальнейшему углублению плодотворного сотрудничества 28.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-28T15:36+0400
2022-11-28T15:36+0400
2022-11-28T15:36+0400
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ТБИЛИСИ, 28 ноя – Sputnik. Стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном рассмотрели премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на встрече в Тбилиси.Встреча прошла в администрации правительства Грузии. Стороны выразили готовность к дальнейшему углублению плодотворного сотрудничества. По словам Гарибашвили, визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию, который состоялся в октябре текущего года, имеет огромное значение и подчеркивает особые отношения между двумя странами.Разговор также коснулся сотрудничества в сфере экономики. Премьер-министр отметил, что Грузия и Азербайджан являются надежными транзитными партнерами, а совместный транспортный коридор дает возможность доступа к глобальным рынкам.Политики также подчеркнули важность полноценной работы инфраструктурных проектов регионального значения в формате Грузия-Турция-Азербайджан.Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.Азербайджан входит в пятерку основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в январе-сентябре 2022 года вырос на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 959,6 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, новости, ильхам алиев, азербайджан, ираклий гарибашвили, тбилиси
грузия, экономика, новости, ильхам алиев, азербайджан, ираклий гарибашвили, тбилиси
Премьер Грузии встретился с министром экологии Азербайджана – о чем говорили политики
Стороны выразили готовность к дальнейшему углублению плодотворного сотрудничества
ТБИЛИСИ, 28 ноя – Sputnik. Стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном рассмотрели премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на встрече в Тбилиси.
Встреча
прошла в администрации правительства Грузии. Стороны выразили готовность к дальнейшему углублению плодотворного сотрудничества. По словам Гарибашвили, визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию, который состоялся в октябре текущего года, имеет огромное значение и подчеркивает особые отношения между двумя странами.
Разговор также коснулся сотрудничества в сфере экономики. Премьер-министр отметил, что Грузия и Азербайджан являются надежными транзитными партнерами, а совместный транспортный коридор дает возможность доступа к глобальным рынкам.
Политики также подчеркнули важность полноценной работы инфраструктурных проектов регионального значения в формате Грузия-Турция-Азербайджан.
Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.
Азербайджан входит в пятерку основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в январе-сентябре 2022 года вырос на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 959,6 миллиона долларов.