https://sputnik-georgia.ru/20221128/prezident-rf-zayavil-o-krizise-mezhdunarodnoy-torgovli-272524987.html

Президент РФ заявил о кризисе международной торговли

Президент РФ заявил о кризисе международной торговли

В России реализуются масштабные меры по переориентации своих экспортно-импортных операций на новые рынки, заявил Путин 28.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-28T18:04+0400

2022-11-28T18:04+0400

2022-11-28T18:04+0400

владимир путин

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ТБИЛИСИ, 28 ноя – Sputnik. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что международная торговля находится в кризисе и Россия переориентирует экономику на новые рынки, пишет РИА Новости. Об этом глава российского государства заявил, обращаясь к участникам XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.Российский лидер подчеркнул, что у двух стран широкие перспективы для совместной работы в разных отраслях, в том числе высокотехнологичных.Путин напомнил также, что Россия была и остается одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана: общий объем капиталовложений оценивается почти в 17 миллиардов долларов. Осуществляются более 30 крупных инвестиционных проектов во всех без исключения ключевых отраслях экономики, подчеркнул Путин.Президент также отметил, что его коллега из Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил первый визит после переизбрания именно в Россию. Путин назвал эту поездку особенной: по его словам, она подчеркивает характер отношений двух стран. Токаев также назвал свой визит символичным и обратил внимание на его политическое значение.В этом году форум проходит в Оренбурге и посвящен вопросам снятия инфраструктурных ограничений в международной торговле. В дискуссиях участвуют представители власти, деловых и экспертных кругов. Президенты двух стран обратились к участникам форума по видеосвязи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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владимир путин, касым-жомарт токаев , в мире, экономика, россия, казахстан, новости