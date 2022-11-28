https://sputnik-georgia.ru/20221128/prognoz-rosta-ekonomiki-gruzii-v-2022-godu-uluchshen-272538930.html

Прогноз роста экономики Грузии в 2022 году улучшен

Прогноз роста экономики Грузии в 2022 году улучшен

Двузначный экономический рост два года подряд является результатом правильной экономической политики, заявил премьер 28.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-28T23:28+0400

2022-11-28T23:28+0400

2022-11-28T23:47+0400

грузия

новости

экономика

ираклий гарибашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/1f/271800484_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_fe2aeddecd12021d5a225a80f245bfd9.jpg

ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Правительство Грузии уточнит прогноз роста ВВП на 2022 год и вместо 8,5% рост составит 10%, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.Экономика Грузии восстанавливается высокими темпами – реальный рост ВВП в сентябре 2022 года составил 8,8% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за девять месяцев с начала года составляет 10,2%. При этом начал снижаться уровень инфляции.Премьер напомнил, что ВВП Грузии составит около 80 миллиардов лари."Это означает, что в расчете на душу населения, так сказать "per capita", достигнет 7,5 тысячи долларов, что, безусловно, является огромным прогрессом за последние два года", - сказал премьер.Также, по словам Гарибашвили, за последний год было создано более ста тысяч новых рабочих мест. Безработица упала до исторического минимума, в стране сокращение бедности и рост по всем направлениям, будь то туризм, экспорт, внутреннее производство.Глава Минэкономики оценил экономическую ситуацию в Грузии >>После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили