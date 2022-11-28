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Прогноз роста экономики Грузии в 2022 году улучшен
Прогноз роста экономики Грузии в 2022 году улучшен
Двузначный экономический рост два года подряд является результатом правильной экономической политики, заявил премьер 28.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-28T23:28+0400
2022-11-28T23:28+0400
2022-11-28T23:47+0400
грузия
новости
экономика
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Правительство Грузии уточнит прогноз роста ВВП на 2022 год и вместо 8,5% рост составит 10%, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.Экономика Грузии восстанавливается высокими темпами – реальный рост ВВП в сентябре 2022 года составил 8,8% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за девять месяцев с начала года составляет 10,2%. При этом начал снижаться уровень инфляции.Премьер напомнил, что ВВП Грузии составит около 80 миллиардов лари."Это означает, что в расчете на душу населения, так сказать "per capita", достигнет 7,5 тысячи долларов, что, безусловно, является огромным прогрессом за последние два года", - сказал премьер.Также, по словам Гарибашвили, за последний год было создано более ста тысяч новых рабочих мест. Безработица упала до исторического минимума, в стране сокращение бедности и рост по всем направлениям, будь то туризм, экспорт, внутреннее производство.Глава Минэкономики оценил экономическую ситуацию в Грузии >>После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили
грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили
Прогноз роста экономики Грузии в 2022 году улучшен
23:28 28.11.2022 (обновлено: 23:47 28.11.2022)
Двузначный экономический рост два года подряд является результатом правильной экономической политики, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Правительство Грузии уточнит прогноз роста ВВП на 2022 год и вместо 8,5% рост составит 10%, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.
Экономика Грузии восстанавливается высокими темпами – реальный рост ВВП в сентябре 2022 года составил 8,8% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за девять месяцев с начала года составляет 10,2%. При этом начал снижаться уровень инфляции.
"Это означает, что мы имеем двузначный экономический рост два года подряд, что является результатом правильной экономической политики", - заявил Гарибашвили.
Премьер напомнил, что ВВП Грузии составит около 80 миллиардов лари.
"Это означает, что в расчете на душу населения, так сказать "per capita", достигнет 7,5 тысячи долларов, что, безусловно, является огромным прогрессом за последние два года", - сказал премьер.
Также, по словам Гарибашвили, за последний год было создано более ста тысяч новых рабочих мест. Безработица упала до исторического минимума, в стране сокращение бедности и рост по всем направлениям, будь то туризм, экспорт, внутреннее производство.
После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.
По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%.