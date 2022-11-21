https://sputnik-georgia.ru/20221121/glava-minekonomiki-otsenil-ekonomicheskuyu-situatsiyu-v-gruzii-272347548.html

Глава Минэкономики оценил экономическую ситуацию в Грузии

Глава Минэкономики оценил экономическую ситуацию в Грузии

В 2022 году наша экономика продолжает рост, несмотря на те вызовы, которые существуют в регионе, заявил министр 21.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-21T19:35+0400

2022-11-21T19:35+0400

2022-11-21T19:35+0400

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леван давиташвили

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. Экономика Грузии восстановилась в короткие сроки после пандемии COVID-19 и имеет один из самых высоких темпов экономического роста в регионе, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге.Экономика Грузии восстанавливается высокими темпами – реальный рост ВВП в сентябре 2022 года составил 8,8% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за девять месяцев с начала года составляет 10,2%. При этом начал снижаться уровень инфляции."В 2022 году наша экономика продолжает рост, несмотря на те вызовы, которые существуют в регионе и которые есть глобально в плане экономического развития", - сказал Давиташвили после заседания правительства.В Грузии уточнили показатель роста экономики за 2021 годМинистр отметил, что согласно уточненным данным Национальной службы статистики "Сакстат" экономика Грузии в 2021 году выросла на 10,5%.Согласно предварительным данным, опубликованным в марте текущего года, рост ВВП Грузии в 2021 году составил 10,4%.В текущих ценах ВВП в 2021 году составил 60 миллиардов лари или 18,6 миллиарда долларов. Дефлятор за отчетный период составил 10,5%, а ВВП на душу населения составил 5 023,2 доллара (год назад – 4 255,7 доллара).Наибольший рост в 2021 году показали сферы отдыха и развлечений, обеспечения местами размещения и продуктами питания, коммунальных услуги.Спад показали сферы строительства (-23,9%) и госуправления и обороны (-0,9%).В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом и строительство.За счет чего растет экономика ГрузииПо словам Давиташвили, рост экономики в январе-сентябре составил 10,2%."Росту экономики в значительной степени способствовало увеличение экономической деятельности в сферах транспорта и складирования, строительства, промышленности и услуг, включая деятельность, связанную с туризмом", - сказал Давиташвили.Кроме того, по его словам, приток иностранной валюты, полученный от внешней торговли, туризма, международных перевозок и других каналов, был важным фактором роста экономической активности.По словам Давиташвили, по данным первых двух кварталов 2022 года в Грузи. Поступило более 922 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций, из которых 43% приходится на Европейский союз."Это данные за первые два квартала. Мы надеемся, что рост иностранных инвестиций будет зафиксирован и в последующие месяцы, о чем у нас будет более подробная информация позже", - отметил он.Давиташвили рассказал и о важной роли восстановления туризма, в общих успехах экономики страны, заявив, что доходы от отрасли даже превысив данные 2019 года.Как международное рейтинговое агентство объясняет рост экономики Грузии >>"Грузия получила от туризма 2,8 миллиарда долларов. Это больше, чем в 2019 году. Однако мы считаем, что у туризма еще есть потенциал и резервы в росте на ближайшие годы, потому что количество визитеров еще не полностью восстановилось с 2019 года", - сказал Давиташвили.Как экономический рост сказался на уровне безработицыРост экономики, по словам Давиташвили, отразился на уровне занятости в стране.В третьем квартале численность занятых увеличивалась на 77,5 тыс. человек в ежегодном исчислении, а по сравнению с показателем до пандемии, 2019 года — на 47,4 тыс. человек. "Это показывает, что высокие темпы роста экономики также влияют на занятость", - заключил министрТакже, Давиташвили напомнил о прогнозе Международного валютного фонда (МВФ), согласно которому в Грузии ожидается 10% рост ВВП в 2022 году.За ширмой процветающей экономики: почему грузины уезжают из страны? >>По его словам, прогноз на ближайшие несколько лет достаточно обнадеживающий – в 2022-2027 годах в течение следующих пяти лет Грузия должна иметь один из самых высоких темпов экономического роста в регионе и должна иметь самый высокий экономический рост в Европе – 5,8%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"