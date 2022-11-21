Глава Минэкономики оценил экономическую ситуацию в Грузии
© photo: Sputnik / StringerУличные часы на Мейдане в старом Тбилиси
© photo: Sputnik / Stringer
В 2022 году наша экономика продолжает рост, несмотря на те вызовы, которые существуют в регионе, заявил министр
ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. Экономика Грузии восстановилась в короткие сроки после пандемии COVID-19 и имеет один из самых высоких темпов экономического роста в регионе, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге.
Экономика Грузии восстанавливается высокими темпами – реальный рост ВВП в сентябре 2022 года составил 8,8% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за девять месяцев с начала года составляет 10,2%. При этом начал снижаться уровень инфляции.
© SputnikЭкономический рост Грузии за сентябрь и девять месяцев 2022 года
Экономический рост Грузии за сентябрь и девять месяцев 2022 года
© Sputnik
"В 2022 году наша экономика продолжает рост, несмотря на те вызовы, которые существуют в регионе и которые есть глобально в плане экономического развития", - сказал Давиташвили после заседания правительства.
В Грузии уточнили показатель роста экономики за 2021 год
Министр отметил, что согласно уточненным данным Национальной службы статистики "Сакстат" экономика Грузии в 2021 году выросла на 10,5%.
Согласно предварительным данным, опубликованным в марте текущего года, рост ВВП Грузии в 2021 году составил 10,4%.
В текущих ценах ВВП в 2021 году составил 60 миллиардов лари или 18,6 миллиарда долларов. Дефлятор за отчетный период составил 10,5%, а ВВП на душу населения составил 5 023,2 доллара (год назад – 4 255,7 доллара).
Наибольший рост в 2021 году показали сферы отдыха и развлечений, обеспечения местами размещения и продуктами питания, коммунальных услуги.
ТОП-5 сфер экономики Грузии, показавших наибольший рост в 2021 году
|Сфера экономики
|Рост, %
|Электро- и газоснабжение
|44,4
|Обеспечения местами размещения и продуктами питания
|34,0
|Отдых и развлечения
|47,2
|Здравоохранение
|29,3
|Водоснабжение; Канализация, управление отходами и борьба с загрязнением
|75,4
Спад показали сферы строительства (-23,9%) и госуправления и обороны (-0,9%).
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом и строительство.
ТОП-5 сфер экономики, имеющих наибольший удельный вес в структуре ВВП в 2021 году
|Сфера экономики
|Удельный вес в ВВП, %
|Торговля
|15,4
|Перерабатывающая промышленность
|11,3
|Операции с недвижимостью
|10,2
|Строительство
|7,5
|Сельское, лесное и рыболовное хозяйства
|7,4
За счет чего растет экономика Грузии
По словам Давиташвили, рост экономики в январе-сентябре составил 10,2%.
"Росту экономики в значительной степени способствовало увеличение экономической деятельности в сферах транспорта и складирования, строительства, промышленности и услуг, включая деятельность, связанную с туризмом", - сказал Давиташвили.
Кроме того, по его словам, приток иностранной валюты, полученный от внешней торговли, туризма, международных перевозок и других каналов, был важным фактором роста экономической активности.
"Как известно, экспорт увеличился на 34% - 4,5 миллиарда долларов. Из этого местный экспорт увеличился на 25% - он составил 3,1 млрд долларов", - сказал он.
По словам Давиташвили, по данным первых двух кварталов 2022 года в Грузи. Поступило более 922 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций, из которых 43% приходится на Европейский союз.
"Это данные за первые два квартала. Мы надеемся, что рост иностранных инвестиций будет зафиксирован и в последующие месяцы, о чем у нас будет более подробная информация позже", - отметил он.
Давиташвили рассказал и о важной роли восстановления туризма, в общих успехах экономики страны, заявив, что доходы от отрасли даже превысив данные 2019 года.
"Грузия получила от туризма 2,8 миллиарда долларов. Это больше, чем в 2019 году. Однако мы считаем, что у туризма еще есть потенциал и резервы в росте на ближайшие годы, потому что количество визитеров еще не полностью восстановилось с 2019 года", - сказал Давиташвили.
Как экономический рост сказался на уровне безработицы
Рост экономики, по словам Давиташвили, отразился на уровне занятости в стране.
"По данным третьего квартала уровень безработицы в Грузии упал до исторического минимума. 15,6%, это официальные данные, которые у нас есть по безработице. Это также лучшие данные, чем те, что были до пандемии", - сказал Давиташвили.
В третьем квартале численность занятых увеличивалась на 77,5 тыс. человек в ежегодном исчислении, а по сравнению с показателем до пандемии, 2019 года — на 47,4 тыс. человек. "Это показывает, что высокие темпы роста экономики также влияют на занятость", - заключил министр
Также, Давиташвили напомнил о прогнозе Международного валютного фонда (МВФ), согласно которому в Грузии ожидается 10% рост ВВП в 2022 году.
По его словам, прогноз на ближайшие несколько лет достаточно обнадеживающий – в 2022-2027 годах в течение следующих пяти лет Грузия должна иметь один из самых высоких темпов экономического роста в регионе и должна иметь самый высокий экономический рост в Европе – 5,8%.