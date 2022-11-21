Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221121/glava-minekonomiki-otsenil-ekonomicheskuyu-situatsiyu-v-gruzii-272347548.html
Глава Минэкономики оценил экономическую ситуацию в Грузии
Глава Минэкономики оценил экономическую ситуацию в Грузии
В 2022 году наша экономика продолжает рост, несмотря на те вызовы, которые существуют в регионе, заявил министр 21.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-21T19:35+0400
2022-11-21T19:35+0400
грузия
новости
экономика
леван давиташвили
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24374/19/243741931_0:124:2001:1249_1920x0_80_0_0_0131d9a8c18c44ed662ebc6ca97db294.jpg
ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. Экономика Грузии восстановилась в короткие сроки после пандемии COVID-19 и имеет один из самых высоких темпов экономического роста в регионе, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге.Экономика Грузии восстанавливается высокими темпами – реальный рост ВВП в сентябре 2022 года составил 8,8% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за девять месяцев с начала года составляет 10,2%. При этом начал снижаться уровень инфляции."В 2022 году наша экономика продолжает рост, несмотря на те вызовы, которые существуют в регионе и которые есть глобально в плане экономического развития", - сказал Давиташвили после заседания правительства.В Грузии уточнили показатель роста экономики за 2021 годМинистр отметил, что согласно уточненным данным Национальной службы статистики "Сакстат" экономика Грузии в 2021 году выросла на 10,5%.Согласно предварительным данным, опубликованным в марте текущего года, рост ВВП Грузии в 2021 году составил 10,4%.В текущих ценах ВВП в 2021 году составил 60 миллиардов лари или 18,6 миллиарда долларов. Дефлятор за отчетный период составил 10,5%, а ВВП на душу населения составил 5 023,2 доллара (год назад – 4 255,7 доллара).Наибольший рост в 2021 году показали сферы отдыха и развлечений, обеспечения местами размещения и продуктами питания, коммунальных услуги.Спад показали сферы строительства (-23,9%) и госуправления и обороны (-0,9%).В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом и строительство.За счет чего растет экономика ГрузииПо словам Давиташвили, рост экономики в январе-сентябре составил 10,2%."Росту экономики в значительной степени способствовало увеличение экономической деятельности в сферах транспорта и складирования, строительства, промышленности и услуг, включая деятельность, связанную с туризмом", - сказал Давиташвили.Кроме того, по его словам, приток иностранной валюты, полученный от внешней торговли, туризма, международных перевозок и других каналов, был важным фактором роста экономической активности.По словам Давиташвили, по данным первых двух кварталов 2022 года в Грузи. Поступило более 922 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций, из которых 43% приходится на Европейский союз."Это данные за первые два квартала. Мы надеемся, что рост иностранных инвестиций будет зафиксирован и в последующие месяцы, о чем у нас будет более подробная информация позже", - отметил он.Давиташвили рассказал и о важной роли восстановления туризма, в общих успехах экономики страны, заявив, что доходы от отрасли даже превысив данные 2019 года.Как международное рейтинговое агентство объясняет рост экономики Грузии &gt;&gt;"Грузия получила от туризма 2,8 миллиарда долларов. Это больше, чем в 2019 году. Однако мы считаем, что у туризма еще есть потенциал и резервы в росте на ближайшие годы, потому что количество визитеров еще не полностью восстановилось с 2019 года", - сказал Давиташвили.Как экономический рост сказался на уровне безработицыРост экономики, по словам Давиташвили, отразился на уровне занятости в стране.В третьем квартале численность занятых увеличивалась на 77,5 тыс. человек в ежегодном исчислении, а по сравнению с показателем до пандемии, 2019 года — на 47,4 тыс. человек. "Это показывает, что высокие темпы роста экономики также влияют на занятость", - заключил министрТакже, Давиташвили напомнил о прогнозе Международного валютного фонда (МВФ), согласно которому в Грузии ожидается 10% рост ВВП в 2022 году.За ширмой процветающей экономики: почему грузины уезжают из страны? &gt;&gt;По его словам, прогноз на ближайшие несколько лет достаточно обнадеживающий – в 2022-2027 годах в течение следующих пяти лет Грузия должна иметь один из самых высоких темпов экономического роста в регионе и должна иметь самый высокий экономический рост в Европе – 5,8%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24374/19/243741931_0:0:1767:1325_1920x0_80_0_0_7494a1149521da8eaeaa5f8795e3afa3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, экономика, леван давиташвили, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, экономика, леван давиташвили, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Глава Минэкономики оценил экономическую ситуацию в Грузии

19:35 21.11.2022
© photo: Sputnik / StringerУличные часы на Мейдане в старом Тбилиси
Уличные часы на Мейдане в старом Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 21.11.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
В 2022 году наша экономика продолжает рост, несмотря на те вызовы, которые существуют в регионе, заявил министр
ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. Экономика Грузии восстановилась в короткие сроки после пандемии COVID-19 и имеет один из самых высоких темпов экономического роста в регионе, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге.
Экономика Грузии восстанавливается высокими темпами – реальный рост ВВП в сентябре 2022 года составил 8,8% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за девять месяцев с начала года составляет 10,2%. При этом начал снижаться уровень инфляции.
© SputnikЭкономический рост Грузии за сентябрь и девять месяцев 2022 года
Экономический рост Грузии за сентябрь и девять месяцев 2022 года - Sputnik Грузия, 1920, 21.11.2022
Экономический рост Грузии за сентябрь и девять месяцев 2022 года
© Sputnik
"В 2022 году наша экономика продолжает рост, несмотря на те вызовы, которые существуют в регионе и которые есть глобально в плане экономического развития", - сказал Давиташвили после заседания правительства.

В Грузии уточнили показатель роста экономики за 2021 год

Министр отметил, что согласно уточненным данным Национальной службы статистики "Сакстат" экономика Грузии в 2021 году выросла на 10,5%.
Согласно предварительным данным, опубликованным в марте текущего года, рост ВВП Грузии в 2021 году составил 10,4%.
В текущих ценах ВВП в 2021 году составил 60 миллиардов лари или 18,6 миллиарда долларов. Дефлятор за отчетный период составил 10,5%, а ВВП на душу населения составил 5 023,2 доллара (год назад – 4 255,7 доллара).
Наибольший рост в 2021 году показали сферы отдыха и развлечений, обеспечения местами размещения и продуктами питания, коммунальных услуги.

ТОП-5 сфер экономики Грузии, показавших наибольший рост в 2021 году

Сфера экономики Рост, %
Электро- и газоснабжение 44,4
Обеспечения местами размещения и продуктами питания 34,0
Отдых и развлечения 47,2
Здравоохранение 29,3
Водоснабжение; Канализация, управление отходами и борьба с загрязнением 75,4
Спад показали сферы строительства (-23,9%) и госуправления и обороны (-0,9%).
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, перерабатывающей промышленности, операций с недвижимым имуществом и строительство.

ТОП-5 сфер экономики, имеющих наибольший удельный вес в структуре ВВП в 2021 году

Сфера экономики Удельный вес в ВВП, %
Торговля 15,4
Перерабатывающая промышленность 11,3
Операции с недвижимостью 10,2
Строительство 7,5
Сельское, лесное и рыболовное хозяйства 7,4

За счет чего растет экономика Грузии

По словам Давиташвили, рост экономики в январе-сентябре составил 10,2%.
"Росту экономики в значительной степени способствовало увеличение экономической деятельности в сферах транспорта и складирования, строительства, промышленности и услуг, включая деятельность, связанную с туризмом", - сказал Давиташвили.
Кроме того, по его словам, приток иностранной валюты, полученный от внешней торговли, туризма, международных перевозок и других каналов, был важным фактором роста экономической активности.
"Как известно, экспорт увеличился на 34% - 4,5 миллиарда долларов. Из этого местный экспорт увеличился на 25% - он составил 3,1 млрд долларов", - сказал он.
По словам Давиташвили, по данным первых двух кварталов 2022 года в Грузи. Поступило более 922 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций, из которых 43% приходится на Европейский союз.
"Это данные за первые два квартала. Мы надеемся, что рост иностранных инвестиций будет зафиксирован и в последующие месяцы, о чем у нас будет более подробная информация позже", - отметил он.
Давиташвили рассказал и о важной роли восстановления туризма, в общих успехах экономики страны, заявив, что доходы от отрасли даже превысив данные 2019 года.
Как международное рейтинговое агентство объясняет рост экономики Грузии >>
"Грузия получила от туризма 2,8 миллиарда долларов. Это больше, чем в 2019 году. Однако мы считаем, что у туризма еще есть потенциал и резервы в росте на ближайшие годы, потому что количество визитеров еще не полностью восстановилось с 2019 года", - сказал Давиташвили.
Как экономический рост сказался на уровне безработицы
Рост экономики, по словам Давиташвили, отразился на уровне занятости в стране.
"По данным третьего квартала уровень безработицы в Грузии упал до исторического минимума. 15,6%, это официальные данные, которые у нас есть по безработице. Это также лучшие данные, чем те, что были до пандемии", - сказал Давиташвили.
В третьем квартале численность занятых увеличивалась на 77,5 тыс. человек в ежегодном исчислении, а по сравнению с показателем до пандемии, 2019 года — на 47,4 тыс. человек. "Это показывает, что высокие темпы роста экономики также влияют на занятость", - заключил министр
Также, Давиташвили напомнил о прогнозе Международного валютного фонда (МВФ), согласно которому в Грузии ожидается 10% рост ВВП в 2022 году.
За ширмой процветающей экономики: почему грузины уезжают из страны? >>
По его словам, прогноз на ближайшие несколько лет достаточно обнадеживающий – в 2022-2027 годах в течение следующих пяти лет Грузия должна иметь один из самых высоких темпов экономического роста в регионе и должна иметь самый высокий экономический рост в Европе – 5,8%.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0