https://sputnik-georgia.ru/20221128/rossiyskie-uchenye-sozdali-tsentr-proektirovaniya-virtualnykh-mirov-272508817.html
Российские ученые создали Центр проектирования виртуальных миров
Российские ученые создали Центр проектирования виртуальных миров
Работа нового центра позволит вывести подготовку будущих инженеров на качественно новый уровень 28.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-28T10:23+0400
2022-11-28T10:23+0400
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ТБИЛИСИ, 28 ноя – Sputnik. Российские ученые создали Центр виртуального прототипирования (ЦВП) – он открылся в Национальном исследовательском университете "МИЭТ" (МИЭТ), пишет РИА Новости.Работа нового центра позволит вывести подготовку будущих инженеров на качественно новый уровень, а также обеспечит стратегический суверенитет России, отмечают в пресс-центре вуза.Для обеспечения стратегического суверенитета России, необходимо готовить профессиональные кадры для высокотехнологичных корпораций и предприятий (таких, как “Росатом”, “Газпром”, “Микрон” и т.д.). По мнению ученых МИЭТ, сегодня в нашей стране наблюдается дефицит таких специалистов.В ЦВП ведется разработка виртуальных высокотехнологичных VR-лабораторий, 3D моделирование киберфизических моделей дорогостоящего сложного оборудования микроэлектронного и робототехнического производств, разработка быстрых симуляторов отработки технологических процессов, имитационное моделирование процессов производства и эксплуатации изделий различных отраслей.“Такие проекты обеспечивают реалистичную визуализацию и погружение в искусственный мир с возможностью действовать в нем с помощью специальных сенсорных устройств в реальном времени”, – рассказала заведующий кафедрой инженерной графики и дизайна НИУ МИЭТ Татьяна Соколова.Эксперты отмечают, что у студентов будет открыт виртуальный доступ к дорогостоящему уникальному оборудованию. При этом, становится возможным обучение в дистанционном формате, подготовка высококвалифицированных специалистов в разных регионах и странах. Образовательный контент будет содержать виртуальные киберфизические модели оборудования отечественных и зарубежных производителей.По словам ученых, такие технологии позволяют снизить затраты на закупку и эксплуатацию дорогостоящего оборудования, предназначенного для обучения. Расширяются возможности участия специалистов и преподавателей крупных научно-образовательных центров в обучении студентов.Так, в ЦВП уже реализован пилотный проект "Интерактивная VR-лаборатория "Микроэлектронная технология МЭМС", имитирующая полный цикл производства изделий микроэлектромеханических систем (МЭМС).В данное время в ЦВП работают над проектами VR-лабораторий "Электротехника" и "Микроэлектроника", цифрового анатомического атласа “Тело человека”, обучающего VR-приложения по цветоведению и колористике, VR-симулятора работы электронных сенсорных систем автомобиля, нескольких VR-лабораторий для школьников.Как отметили в пресс-службе МИЭТ, в университете уже готовят VR-разработчиков, которые будут создавать виртуальные миры. Направление "Информационные системы и технологии" пользуется популярностью у абитуриентов (конкурс до 40 человек на место).Центр виртуального прототипирования (ЦВП) создан в рамках реализации программы развития "Приоритет 2030".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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наука, новости, россия, росатом, газпром
наука, новости, россия, росатом, газпром
Российские ученые создали Центр проектирования виртуальных миров
10:23 28.11.2022 (обновлено: 10:34 28.11.2022)
Работа нового центра позволит вывести подготовку будущих инженеров на качественно новый уровень
ТБИЛИСИ, 28 ноя – Sputnik.
Российские ученые создали Центр виртуального прототипирования (ЦВП) – он открылся в Национальном исследовательском университете "МИЭТ" (МИЭТ), пишет РИА Новости
.
Работа нового центра позволит вывести подготовку будущих инженеров на качественно новый уровень, а также обеспечит стратегический суверенитет России, отмечают в пресс-центре вуза.
Отмечается, что технологии виртуальной реальности и виртуального прототипирования широко применяются в разных отраслях промышленности: атомная энергетика, нефтегазовая отрасль, судостроение, автомобилестроение и авиакосмическая отрасль, медицина. Все большее значение приобретают эти инновационные технологии и в области образования.
Для обеспечения стратегического суверенитета России, необходимо готовить профессиональные кадры для высокотехнологичных корпораций и предприятий (таких, как “Росатом”, “Газпром”, “Микрон” и т.д.). По мнению ученых МИЭТ, сегодня в нашей стране наблюдается дефицит таких специалистов.
В ЦВП ведется разработка виртуальных высокотехнологичных VR-лабораторий, 3D моделирование киберфизических моделей дорогостоящего сложного оборудования микроэлектронного и робототехнического производств, разработка быстрых симуляторов отработки технологических процессов, имитационное моделирование процессов производства и эксплуатации изделий различных отраслей.
“Такие проекты обеспечивают реалистичную визуализацию и погружение в искусственный мир с возможностью действовать в нем с помощью специальных сенсорных устройств в реальном времени”, – рассказала заведующий кафедрой инженерной графики и дизайна НИУ МИЭТ Татьяна Соколова.
Эксперты отмечают, что у студентов будет открыт виртуальный доступ к дорогостоящему уникальному оборудованию. При этом, становится возможным обучение в дистанционном формате, подготовка высококвалифицированных специалистов в разных регионах и странах. Образовательный контент будет содержать виртуальные киберфизические модели оборудования отечественных и зарубежных производителей.
По словам ученых, такие технологии позволяют снизить затраты на закупку и эксплуатацию дорогостоящего оборудования, предназначенного для обучения. Расширяются возможности участия специалистов и преподавателей крупных научно-образовательных центров в обучении студентов.
Так, в ЦВП уже реализован пилотный проект "Интерактивная VR-лаборатория "Микроэлектронная технология МЭМС", имитирующая полный цикл производства изделий микроэлектромеханических систем (МЭМС).
"VR-лабораторию можно использовать в нескольких режимах: знакомство с оборудованием (виртуальная экскурсия), изучение оборудования и технологического процесса, самостоятельное изготовление МЭМС в режиме реального времени, тестирование полученных знаний", – отметила Соколова.
В данное время в ЦВП работают над проектами VR-лабораторий "Электротехника" и "Микроэлектроника", цифрового анатомического атласа “Тело человека”, обучающего VR-приложения по цветоведению и колористике, VR-симулятора работы электронных сенсорных систем автомобиля, нескольких VR-лабораторий для школьников.
Как отметили в пресс-службе МИЭТ, в университете уже готовят VR-разработчиков, которые будут создавать виртуальные миры. Направление "Информационные системы и технологии" пользуется популярностью у абитуриентов (конкурс до 40 человек на место).
Центр виртуального прототипирования (ЦВП) создан в рамках реализации программы развития "Приоритет 2030".