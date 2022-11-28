https://sputnik-georgia.ru/20221128/rossiyskie-uchenye-sozdali-tsentr-proektirovaniya-virtualnykh-mirov-272508817.html

Российские ученые создали Центр проектирования виртуальных миров

Российские ученые создали Центр проектирования виртуальных миров

Работа нового центра позволит вывести подготовку будущих инженеров на качественно новый уровень 28.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 ноя – Sputnik. Российские ученые создали Центр виртуального прототипирования (ЦВП) – он открылся в Национальном исследовательском университете "МИЭТ" (МИЭТ), пишет РИА Новости.Работа нового центра позволит вывести подготовку будущих инженеров на качественно новый уровень, а также обеспечит стратегический суверенитет России, отмечают в пресс-центре вуза.Для обеспечения стратегического суверенитета России, необходимо готовить профессиональные кадры для высокотехнологичных корпораций и предприятий (таких, как “Росатом”, “Газпром”, “Микрон” и т.д.). По мнению ученых МИЭТ, сегодня в нашей стране наблюдается дефицит таких специалистов.В ЦВП ведется разработка виртуальных высокотехнологичных VR-лабораторий, 3D моделирование киберфизических моделей дорогостоящего сложного оборудования микроэлектронного и робототехнического производств, разработка быстрых симуляторов отработки технологических процессов, имитационное моделирование процессов производства и эксплуатации изделий различных отраслей.“Такие проекты обеспечивают реалистичную визуализацию и погружение в искусственный мир с возможностью действовать в нем с помощью специальных сенсорных устройств в реальном времени”, – рассказала заведующий кафедрой инженерной графики и дизайна НИУ МИЭТ Татьяна Соколова.Эксперты отмечают, что у студентов будет открыт виртуальный доступ к дорогостоящему уникальному оборудованию. При этом, становится возможным обучение в дистанционном формате, подготовка высококвалифицированных специалистов в разных регионах и странах. Образовательный контент будет содержать виртуальные киберфизические модели оборудования отечественных и зарубежных производителей.По словам ученых, такие технологии позволяют снизить затраты на закупку и эксплуатацию дорогостоящего оборудования, предназначенного для обучения. Расширяются возможности участия специалистов и преподавателей крупных научно-образовательных центров в обучении студентов.Так, в ЦВП уже реализован пилотный проект "Интерактивная VR-лаборатория "Микроэлектронная технология МЭМС", имитирующая полный цикл производства изделий микроэлектромеханических систем (МЭМС).В данное время в ЦВП работают над проектами VR-лабораторий "Электротехника" и "Микроэлектроника", цифрового анатомического атласа “Тело человека”, обучающего VR-приложения по цветоведению и колористике, VR-симулятора работы электронных сенсорных систем автомобиля, нескольких VR-лабораторий для школьников.Как отметили в пресс-службе МИЭТ, в университете уже готовят VR-разработчиков, которые будут создавать виртуальные миры. Направление "Информационные системы и технологии" пользуется популярностью у абитуриентов (конкурс до 40 человек на место).Центр виртуального прототипирования (ЦВП) создан в рамках реализации программы развития "Приоритет 2030".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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