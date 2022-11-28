https://sputnik-georgia.ru/20221128/rozhdestvenskiy-post-2022---2023-kalendar-pitaniya-po-dnyam-272523883.html

Рождественский пост 2022 - 2023: календарь питания по дням

Рождественский пост 2022 - 2023: календарь питания по дням

Рождественский пост - последний из четырех многодневных постов в году,установленных православной церковью. Он начинается 28 ноября и заканчивается 6 января, в... 28.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-28T15:57+0400

2022-11-28T15:57+0400

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Рождественский пост длится 40 дней, поэтому в церковном уставе он называется еще Четыредесятницей, как и Великий пост. В Рождественский пост правила воздержания, предписанные церковью, менее строгие, чем в Великий и Успенский посты — во время поста нельзя есть мясные и молочные продукты, но по выходным и церковным праздникам, если они не выпадают на среду и пятницу, разрешается рыба.В 2022-м году праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, который по православному церковному календарю ежегодно празднуют 4 декабря, в 2022-м выпадает на воскресенье, соответственно, вкушать рыбу можно.А в день памяти Святого Николая Чудотворца, который по православному церковному календарю празднуют 19 декабря, и выпадает на понедельник, по монастырскому уставу, положена горячая пища без масла. Для мирян допускаются определенные послабления – употреблять рыбные продукты они могут также по вторникам и четвергам.Рождественский пост усиливается в последнюю неделю – в эти дни нельзя есть даже рыбу. Самый строгий день поста суббота, 6 января — Сочельник, канун Рождества. До первой звезды принято полностью отказываться от еды, а вечером разговляться сочивом (кутьей) — сладкой кашей, которую обычно готовят из целых зерен пшеницы или другой крупы с добавлением меда, а также изюма или орехов.

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общество, религия , календарь религиозных праздников, инфографика, мультимедиа, инфографика