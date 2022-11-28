https://sputnik-georgia.ru/20221128/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-28-noyabrya-do-4-dekabrya-272509225.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 28 ноября до 4 декабря

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 28 ноября до 4 декабря

Днем столбик термометра поднимется максимум до 13 градусов, прогнозируют синоптики 28.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-28T10:44+0400

2022-11-28T10:44+0400

2022-11-28T10:44+0400

погода

грузия

новости

тбилиси

точный прогноз погоды в тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24824/84/248248403_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_9d99a6e1500e109f679bff279088b76e.jpg

ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Синоптики прогнозируют дождливую и облачную погоду в Тбилиси на этой неделе, возможно местами пойдет и снег.В понедельник, 28 ноября, в столице преимущественно ясная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит 9 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 13 градусов.Скорость ветра достигнет 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:32.Во вторник, 29 ноября, в Тбилиси ожидается слабый дождь и облачная погода. Восход солнца будет в 08:05. Минимальная температура воздуха ночью составит 8 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 11 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 7-12 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:32.В среду, 30 ноября, в Тбилиси облачная и дождливая погода. Восход солнца будет в 08:06. Минимальная температура воздуха ночью составит 7 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 9 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:31.В четверг, 1 декабря, погода в столице Грузии будет облачной и дождливой. Восход солнца будет в 08:07. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 5 градусов, а днем поднимется максимум до 8 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:31.В пятницу, 2 декабря, в Тбилиси ожидается облачная погода и слабый дождь. Восход солнца будет в 08:08. Минимальная температура воздуха ночью будет 6 градусов, а днем прогреется до 8 градусов.Скорость ветра 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:31.В субботу, 3 декабря, в Тбилиси синоптики прогнозируют облачную погоду и слабый дождь. Восход солнца будет в 08:09. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 6 градусов, днем воздух прогреется до 11 градусов.Скорость ветра 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:30.В воскресенье, 4 декабря, в столице Грузии сохранится облачная и дождливая погода. Восход солнца будет в 08:10. Минимальная температура воздуха ночью составит 5 градусов, а днем поднимется максимум до 7 градусов.Скорость ветра будет 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:30.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, тбилиси, точный прогноз погоды в тбилиси