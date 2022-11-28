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Ученые нашли у летучих мышей пять новых вирусов
Ученые нашли у летучих мышей пять новых вирусов
Чтобы выяснить это, исследователи взяли образцы у 149 летучих мышей в китайской провинции Юньнань 28.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-28T20:33+0400
2022-11-28T20:33+0400
2022-11-28T20:33+0400
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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Команда ученых из Австралии и Китая обнаружила у летучих мышей пять новых вирусов — все они способны передаваться человеку, в том числе один, крайне близкий к знакомому всему миру коронавирусу, пишет РИА Новости. Чтобы выяснить это, исследователи взяли образцы у 149 летучих мышей в китайской провинции Юньнань в период с 2015 по 2019 год.Отмечается, что наиболее близкий к коронавирусу BtSY2 имеет схожую с SARS-CoV-2 рецептор-связывающую область, с помощью которой вирус закрепляется на клетках в теле человека.Эксперты утверждают, что летучие мыши могут быть переносчиками одновременно нескольких разных вирусов."Это означает, что подобные коронавирусу вирусы до сих пор циркулируют в организмах летучих мышей в КНР и продолжают представлять угрозу", - заявил газете Telegraph соавтор исследования, вирусолог Сиднейского университета Эдди Холмс.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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коронавирус covid-19, наука, новости, в мире, китай
коронавирус covid-19, наука, новости, в мире, китай
Ученые нашли у летучих мышей пять новых вирусов
Чтобы выяснить это, исследователи взяли образцы у 149 летучих мышей в китайской провинции Юньнань
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik.
Команда ученых из Австралии и Китая обнаружила у летучих мышей пять новых вирусов — все они способны передаваться человеку, в том числе один, крайне близкий к знакомому всему миру коронавирусу, пишет РИА Новости
.
Чтобы выяснить это, исследователи взяли образцы у 149 летучих мышей в китайской провинции Юньнань в период с 2015 по 2019 год.
"Мы идентифицировали пять видов вирусов, которые с большой вероятностью способны быть патогенными и передаваться человеку или рогатому скоту. Среди них – новый возникший в результате рекомбинации коронавирус типа SARS, тесно связанный с (вызвавшими пандемию в 2003 и 2019 годах – ред.) SARS-CoV-2 и SARS-CoV, лишь с пятью отличиями в цепочке аминокислот между ним и самыми ранними версиями коронавируса 2019 года", - говорится в исследовании.
Отмечается, что наиболее близкий к коронавирусу BtSY2 имеет схожую с SARS-CoV-2 рецептор-связывающую область, с помощью которой вирус закрепляется на клетках в теле человека.
Эксперты утверждают, что летучие мыши могут быть переносчиками одновременно нескольких разных вирусов.
"Это означает, что подобные коронавирусу вирусы до сих пор циркулируют в организмах летучих мышей в КНР и продолжают представлять угрозу", - заявил газете Telegraph соавтор исследования, вирусолог Сиднейского университета Эдди Холмс.