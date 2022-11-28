https://sputnik-georgia.ru/20221128/uchenye-nashli-u-letuchikh-myshey-pyat-novykh-virusov-272529122.html

Ученые нашли у летучих мышей пять новых вирусов

Ученые нашли у летучих мышей пять новых вирусов

Чтобы выяснить это, исследователи взяли образцы у 149 летучих мышей в китайской провинции Юньнань 28.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-28T20:33+0400

2022-11-28T20:33+0400

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Команда ученых из Австралии и Китая обнаружила у летучих мышей пять новых вирусов — все они способны передаваться человеку, в том числе один, крайне близкий к знакомому всему миру коронавирусу, пишет РИА Новости. Чтобы выяснить это, исследователи взяли образцы у 149 летучих мышей в китайской провинции Юньнань в период с 2015 по 2019 год.Отмечается, что наиболее близкий к коронавирусу BtSY2 имеет схожую с SARS-CoV-2 рецептор-связывающую область, с помощью которой вирус закрепляется на клетках в теле человека.Эксперты утверждают, что летучие мыши могут быть переносчиками одновременно нескольких разных вирусов."Это означает, что подобные коронавирусу вирусы до сих пор циркулируют в организмах летучих мышей в КНР и продолжают представлять угрозу", - заявил газете Telegraph соавтор исследования, вирусолог Сиднейского университета Эдди Холмс.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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