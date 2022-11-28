https://sputnik-georgia.ru/20221128/v-bolnitsakh-gruzii-rezko-uvelichilas-obraschaemost-patsientov-s-virusami-272510852.html
В больницах Грузии резко увеличилась обращаемость пациентов с вирусами
В больницах Грузии резко увеличилась обращаемость пациентов с вирусами
Инфекционисты ожидают ухудшения ситуации в декабре-январе 28.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-28T11:21+0400
2022-11-28T11:21+0400
2022-11-28T11:35+0400
грипп
грипп атакует грузию
вторая волна гриппа
общество
новости
грузия
тбилиси
здравоохранение
здравоохранение в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24797/63/247976305_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_0ae8176161531a12f24aa49d09caca45.jpg
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Высокая температура, кашель и другие респираторные проблемы – это основные причины увеличенной обращаемости пациентов в больницы Грузии, сообщает телекомпания "Рустави 2".К особой осторожности медики призывает родителей детей в возрасте до двух лет, поскольку бороться с вирусами, которые сегодня распространены в стране, трудно именно детям этой возрастной категории.При этом инфекционисты ожидают ухудшения ситуации в декабре-январе. Они призывают население к вакцинации против вируса гриппа.Напомним, сделать прививку против вируса гриппа жители Грузии могут бесплатно до 30 ноября. Вакцину могут сделать все граждане Грузии в возрасте от 6 месяцев в около 400 медучреждениях страны. Ознакомиться с медучреждениями, где делают прививку против вируса гриппа, можно здесь.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24797/63/247976305_313:0:3000:2015_1920x0_80_0_0_cee1febe08032e46d4d0d3012651300c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грипп, грипп атакует грузию, вторая волна гриппа, общество, новости, грузия, тбилиси, здравоохранение, здравоохранение в грузии
грипп, грипп атакует грузию, вторая волна гриппа, общество, новости, грузия, тбилиси, здравоохранение, здравоохранение в грузии
В больницах Грузии резко увеличилась обращаемость пациентов с вирусами
11:21 28.11.2022 (обновлено: 11:35 28.11.2022)
Инфекционисты ожидают ухудшения ситуации в декабре-январе
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Высокая температура, кашель и другие респираторные проблемы – это основные причины увеличенной обращаемости пациентов в больницы Грузии, сообщает телекомпания "Рустави 2".
К особой осторожности медики призывает родителей детей в возрасте до двух лет, поскольку бороться с вирусами, которые сегодня распространены в стране, трудно именно детям этой возрастной категории.
"Обращаемость увеличена как в клиниках, так и в амбулаториях. Очень распространен респираторный вирус и риновирус. Также около 20% – это коронавирус. Помимо этого, распространено несколько штаммов гриппа типа А", – заявила медицинский директор новой детской клиники имени Цицишвили Майя Чхаидзе.
При этом инфекционисты ожидают ухудшения ситуации в декабре-январе. Они призывают население к вакцинации против вируса гриппа.
Напомним, сделать прививку против вируса гриппа жители Грузии могут бесплатно до 30 ноября. Вакцину могут сделать все граждане Грузии в возрасте от 6 месяцев в около 400 медучреждениях страны. Ознакомиться с медучреждениями, где делают прививку против вируса гриппа, можно здесь
.