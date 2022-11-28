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В больницах Грузии резко увеличилась обращаемость пациентов с вирусами

В больницах Грузии резко увеличилась обращаемость пациентов с вирусами

Инфекционисты ожидают ухудшения ситуации в декабре-январе 28.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Высокая температура, кашель и другие респираторные проблемы – это основные причины увеличенной обращаемости пациентов в больницы Грузии, сообщает телекомпания "Рустави 2".К особой осторожности медики призывает родителей детей в возрасте до двух лет, поскольку бороться с вирусами, которые сегодня распространены в стране, трудно именно детям этой возрастной категории.При этом инфекционисты ожидают ухудшения ситуации в декабре-январе. Они призывают население к вакцинации против вируса гриппа.Напомним, сделать прививку против вируса гриппа жители Грузии могут бесплатно до 30 ноября. Вакцину могут сделать все граждане Грузии в возрасте от 6 месяцев в около 400 медучреждениях страны. Ознакомиться с медучреждениями, где делают прививку против вируса гриппа, можно здесь.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грипп, грипп атакует грузию, вторая волна гриппа, общество, новости, грузия, тбилиси, здравоохранение, здравоохранение в грузии