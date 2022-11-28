https://sputnik-georgia.ru/20221128/vlasti-gruzii-udvoili-denezhnuyu-pomosch-dlya-mam-v-dekrete-272519921.html

Власти Грузии удвоили денежную помощь для мам в декрете

Власти Грузии удвоили денежную помощь для мам в декрете

Гарибашвили озвучил инициативу на заседании правительства Грузии 28.11.2022, Sputnik Грузия

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2022-11-28T14:34+0400

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ТБИЛИСИ, 28 ноя – Sputnik. Денежная помощь новоиспеченным мамам, трудоустроенным в частном секторе в Грузии, с первого января 2023 года увеличится вдвое и составит 2 тысячи лари (более 740 долларов), заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.Вопрос декретных отпусков, по словам премьера, был довольно проблематичным в стране.По словам премьера, с 1 января вместо 1 тысячи лари (около 370 долларов) помощь во время декретного отпуска станет 2 тысяч лари.Глава грузинского правительства также напомнил, что с будущего года педагоги в Грузии во время декретного отпуска будут получать полную зарплату.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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