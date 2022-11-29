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Динамовцы из Тбилиси проиграли в матче Лиги чемпионов по водному поло
Динамовцы из Тбилиси проиграли в матче Лиги чемпионов по водному поло
В следующем туре тбилисское "Динамо" 13 декабря сыграет с еще одним греческим клубом - "Волиагмен" 29.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-29T20:31+0400
2022-11-29T20:31+0400
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Чемпион Грузии по водному поло тбилисское "Динамо" проиграло вторую встречу группы А Лиги чемпионов 2022/23, на этот раз греческому "Олимпиакосу".После "Барселонеты" команда Деяна Станоевича уступила "Олимпиакосу" со счетом 9:21.Греческий клуб выиграл первый период со счетом 6:2. Во втором периоде "Динамо" смогло забить лишь один гол, а соперник в ответ забил четыре и ушел на перерыв с отрывом в семь мячей.Сборная Грузии по водному поло завоевала путевку на чемпионат мира >>В последних двух периодах "Олимпиакос" не упускал завоеванного преимущества и в итоге выиграл с разницей в 12 мячей.В следующем туре тбилисское "Динамо" 13 декабря сыграет с еще одним греческим клубом - "Волиагмен", который сегодня ночью сыграет с "Барселонетой".Пока динамовцы занимают последнее место в группе А.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости
Динамовцы из Тбилиси проиграли в матче Лиги чемпионов по водному поло
В следующем туре тбилисское "Динамо" 13 декабря сыграет с еще одним греческим клубом - "Волиагмен"
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Чемпион Грузии по водному поло тбилисское "Динамо" проиграло вторую встречу группы А Лиги чемпионов 2022/23, на этот раз греческому "Олимпиакосу".
После "Барселонеты" команда Деяна Станоевича уступила "Олимпиакосу" со счетом 9:21.
Греческий клуб выиграл первый период со счетом 6:2. Во втором периоде "Динамо" смогло забить лишь один гол, а соперник в ответ забил четыре и ушел на перерыв с отрывом в семь мячей.
В последних двух периодах "Олимпиакос" не упускал завоеванного преимущества и в итоге выиграл с разницей в 12 мячей.
В следующем туре тбилисское "Динамо" 13 декабря сыграет с еще одним греческим клубом - "Волиагмен", который сегодня ночью сыграет с "Барселонетой".
Пока динамовцы занимают последнее место в группе А.