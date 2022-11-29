https://sputnik-georgia.ru/20221129/eto-ne-shutka--deputat-ot-partii-girchi-khochet-stat-glavoy-natsdvizheniya-272553776.html

"Это не шутка" – депутат от партии "Гирчи" хочет стать главой "Нацдвижения"

"Это не шутка" – депутат от партии "Гирчи" хочет стать главой "Нацдвижения"

Политик заявляет, что у него есть четкий план действий для усиления партии 29.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-29T14:44+0400

2022-11-29T14:44+0400

2022-11-29T16:11+0400

политика

грузия

новости

михаил саакашвили

ника мелия

леван хабеишвили

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ТБИЛИСИ, 29 ноя – Sputnik. Депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Вахтанг Мегрелишвили утверждает, что знает, как сделать самую крупную оппозиционную партию "Единое национальное движение" (ЕНД) более эффективной и сильной, поэтому он готов бороться за пост председателя партии.На сегодняшний день в ЕНД идет открытая борьба между двумя лагерями – сторонниками сдержанной политики действующего председателя Ники Мелия и "старой гвардии" во главе с Давидом Киркитадзе и Леваном Хабеишвили, которая выступает за радикальные шаги. Хабеишвили и Мелия являются претендентами на кресло председателя партии.Политик заявляет, что начнет реальный разговор по любой теме, в том числе по вопросу освобождения основателя партии и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.По его словам, игра должна начаться по другим правилам, для того, чтобы к парламентским выборам 2024 года появился элементарный шанс координации и победы.У политической карьеры "Нацдвижения" будет тяжелый финал – прогноз "Мечты">>"Когда-то политика "Нацдвижения" была одна, а риторика – другая. Сейчас вообще непонятно, во что верят люди, находящиеся в "Нацдвижении", – отметил он."Нацдвижение" уже окончательно разделилось на два лагеря, и оба лагеря уже открыто говорят о влиянии на события в партии третьих лиц. Среди всплывших уже имен экс-министры обороны Давид Кезерашвили и Бачо Ахалая и экс-глава МВД Вано Мерабишвили - одни из самых весомых фигур при прежней власти. Мерабишвили не стал скрывать, что поддерживает Хабеишвили, и впервые спустя два года стал делать политические заявления.Все это насторожило оппозиционные партии, которые сотрудничают с "Нацдвижением" по разным вопросам. Они даже не исключили разрыва сотрудничества.Признаки расколаО конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента."Это борьба за распределение власти и денег" – депутат о ситуации в "Нацдвижении">>"Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.Между тем эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков.Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, ника мелия, леван хабеишвили