https://sputnik-georgia.ru/20221128/eto-borba-za-raspredelenie-vlasti-i-deneg--deputat-o-situatsii-v-natsdvizhenii-272515506.html

"Это борьба за распределение власти и денег" – депутат о ситуации в "Нацдвижении"

"Это борьба за распределение власти и денег" – депутат о ситуации в "Нацдвижении"

Внутри партии добавляются субъекты, которых пытаются внедрить олигархи, считает парламентарий 28.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-28T14:14+0400

2022-11-28T14:14+0400

2022-11-28T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 28 ноя – Sputnik. В крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" ведется борьба за распределение власти и денег, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Анри Оханашвили.На сегодняшний день в ЕНД идет открытая борьба между двумя лагерями – сторонниками сдержанной политики действующего председателя Ники Мелия и "старой гвардии" во главе с Давидом Киркитадзе и Леваном Хабеишвили, которая выступает за радикальные шаги. Хабеишвили и Мелия являются претендентами на кресло председателя партии."Нацдвижение" уже окончательно разделилось на два лагеря и оба лагеря уже открыто говорят о влиянии в партии третьих лиц. Среди всплывших уже имен оказались экс-министр обороны Бачо Ахалая и экс-глава МВД Вано Мерабишвили. Последний не скрывает, что поддерживает Хабеишвили, и впервые спустя два года стал делать политические заявления.У политической карьеры "Нацдвижения" будет тяжелый финал – прогноз "Мечты">>Появление старых лиц "Нацдвижения" насторожили те оппозиционные партии, которые сотрудничают с ЕНД по разным вопросам, и они даже не исключили разрыва сотрудничества.Признаки расколаО конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий вопреки призывам экс-президента.Раскол в "Нацдвижении" достиг пика - споры о голосовании продолжаются>>"Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.Между тем эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков.Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, леван хабеишвили, михаил саакашвили, ника мелия