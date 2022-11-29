https://sputnik-georgia.ru/20221129/evrokomissiya-preduprezhdaet-o-problemakh-v-energetike-sleduyuschey-zimoy-272533420.html
Еврокомиссия предупреждает о проблемах в энергетике следующей зимой
Еврокомиссия предупреждает о проблемах в энергетике следующей зимой
В ЕС прогнозируют сложности с пополнением запасов энергоносителей в марте и апреле 2023 года 29.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-29T07:32+0400
2022-11-29T07:32+0400
2022-11-29T08:09+0400
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ТБИЛИСИ, 29 ноя – Sputnik. Евросоюз ждут большие трудности зимой 2023-2024 гг, которые могут стать масштабнее проблем ближайших месяцев. Об этом заявила гендиректор по энергетике Европейской комиссии Дитте Юль Йоргенсен в интервью Washington Post.По словам Йоргенсен, такие ожидания основаны на сохраняющемся дисбалансе на глобальных финансовых рынках, включая рынки газа. При этом, если раньше доля российского газа на европейском рынке оценивалась приблизительно в 40%, то в ноябре, как заявила Йоргенсен, она составила всего 7% за счет роста поставок от США и других партнеров.Представитель Еврокомиссии также отметила, что в ЕС прогнозируют сложности с пополнением запасов энергоносителей в марте и апреле 2023 года.От энергокризиса к дефициту лекарств: проблемы Европы разрастаются >>Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях.Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, экономика, новости, европа, еврокомиссия, сша, обострение ситуации вокруг украины 2022
в мире, экономика, новости, европа, еврокомиссия, сша, обострение ситуации вокруг украины 2022
Еврокомиссия предупреждает о проблемах в энергетике следующей зимой
07:32 29.11.2022 (обновлено: 08:09 29.11.2022)
В ЕС прогнозируют сложности с пополнением запасов энергоносителей в марте и апреле 2023 года
ТБИЛИСИ, 29 ноя – Sputnik.
Евросоюз ждут большие трудности зимой 2023-2024 гг, которые могут стать масштабнее проблем ближайших месяцев. Об этом заявила гендиректор по энергетике Европейской комиссии Дитте Юль Йоргенсен в интервью Washington Post
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"Это будет трудная зима, но я думаю, что мы сделали все возможное для подготовки. Полагаю, что большая проблема, чем в ближайшие месяцы, наступит зимой 2023-2024", - сказала она.
По словам Йоргенсен, такие ожидания основаны на сохраняющемся дисбалансе на глобальных финансовых рынках, включая рынки газа. При этом, если раньше доля российского газа на европейском рынке оценивалась приблизительно в 40%, то в ноябре, как заявила Йоргенсен, она составила всего 7% за счет роста поставок от США и других партнеров.
Представитель Еврокомиссии также отметила, что в ЕС прогнозируют сложности с пополнением запасов энергоносителей в марте и апреле 2023 года.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях.
Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.