https://sputnik-georgia.ru/20221129/k-lecheniyu-saakashvili-mogut-podklyuchitsya-inostrannye-vrachi--minyust-gruzii-272564811.html

К лечению Саакашвили могут подключиться иностранные врачи – Минюст Грузии

К лечению Саакашвили могут подключиться иностранные врачи – Минюст Грузии

Решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода 29.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-29T18:27+0400

2022-11-29T18:27+0400

2022-11-29T18:43+0400

грузия

новости

общество

михаил саакашвили

рати брегадзе

шалва хачапуридзе

тбилисский городской суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/10/262104397_0:134:1440:944_1920x0_80_0_0_3d90449cbc78e73ee6debea07a4bcab6.jpg

ТБИЛИСИ, 29 ноя – Sputnik. Государство предлагает осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили пригласить врача из любого зарубежного медучреждения для его дальнейшего лечения, заявил министр юстиции страны Рати Брегадзе на брифинге.Проблемы со здоровьем Саакашвили начались после голодовки, длившейся 50 дней. С 12 мая экс-президент находится в гражданской клинике "Вивамеди".О том, что Саакашвили в тяжелом состоянии и в срочном порядке нуждается в переводе за границу для диагностики и дальнейшего лечения, ранее заявила руководитель психо-реабилитационного центра для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия" Мариам Джишкариани. По ее словам, уже месяцы не удается правильное диагностирование и лечение-реабилитация экс-президента.На прошлой неделе адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе обратился к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой о встрече. Защитник интересов настаивает на необходимости отсрочки наказания для Саакашвили по состоянию здоровья.Мэр Тбилиси: президент Грузии не помилует Саакашвили из принципа >>По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, михаил саакашвили, рати брегадзе, шалва хачапуридзе, тбилисский городской суд