https://sputnik-georgia.ru/20221129/k-lecheniyu-saakashvili-mogut-podklyuchitsya-inostrannye-vrachi--minyust-gruzii-272564811.html
К лечению Саакашвили могут подключиться иностранные врачи – Минюст Грузии
К лечению Саакашвили могут подключиться иностранные врачи – Минюст Грузии
Решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода 29.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-29T18:27+0400
2022-11-29T18:27+0400
2022-11-29T18:43+0400
грузия
новости
общество
михаил саакашвили
рати брегадзе
шалва хачапуридзе
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 29 ноя – Sputnik. Государство предлагает осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили пригласить врача из любого зарубежного медучреждения для его дальнейшего лечения, заявил министр юстиции страны Рати Брегадзе на брифинге.Проблемы со здоровьем Саакашвили начались после голодовки, длившейся 50 дней. С 12 мая экс-президент находится в гражданской клинике "Вивамеди".О том, что Саакашвили в тяжелом состоянии и в срочном порядке нуждается в переводе за границу для диагностики и дальнейшего лечения, ранее заявила руководитель психо-реабилитационного центра для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия" Мариам Джишкариани. По ее словам, уже месяцы не удается правильное диагностирование и лечение-реабилитация экс-президента.На прошлой неделе адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе обратился к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой о встрече. Защитник интересов настаивает на необходимости отсрочки наказания для Саакашвили по состоянию здоровья.Мэр Тбилиси: президент Грузии не помилует Саакашвили из принципа >>По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, михаил саакашвили, рати брегадзе, шалва хачапуридзе, тбилисский городской суд
грузия, новости, общество, михаил саакашвили, рати брегадзе, шалва хачапуридзе, тбилисский городской суд
К лечению Саакашвили могут подключиться иностранные врачи – Минюст Грузии
18:27 29.11.2022 (обновлено: 18:43 29.11.2022)
Решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода
ТБИЛИСИ, 29 ноя – Sputnik. Государство предлагает осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили пригласить врача из любого зарубежного медучреждения для его дальнейшего лечения, заявил министр юстиции страны Рати Брегадзе на брифинге.
Проблемы со здоровьем Саакашвили начались после голодовки, длившейся 50 дней. С 12 мая экс-президент находится в гражданской клинике "Вивамеди".
"Исходя из той высокой ответственности, с которой государство относится к жизни и здоровью каждого человека, выражаем готовность и предлагаем осужденному Саакашвили привезти любого врача из любой зарубежной клиники, которому государство даст возможность включиться в его лечение", - заявил Брегадзе.
О том, что Саакашвили в тяжелом состоянии и в срочном порядке нуждается в переводе за границу для диагностики и дальнейшего лечения, ранее заявила руководитель психо-реабилитационного центра для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия" Мариам Джишкариани. По ее словам, уже месяцы не удается правильное диагностирование и лечение-реабилитация экс-президента.
На прошлой неделе адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе обратился к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой о встрече. Защитник интересов настаивает на необходимости отсрочки наказания для Саакашвили по состоянию здоровья.
По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
Более того, он приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.