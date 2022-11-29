https://sputnik-georgia.ru/20221129/kaladze-obyasnil-otkuda-idet-problema-suzheniya-ulits-v-tbilisi-272563808.html

Каладзе объяснил, откуда идет проблема сужения улиц в Тбилиси

Каладзе объяснил, откуда идет проблема сужения улиц в Тбилиси

Все проекты, связанные с планом разгрузки города от пробок, осуществляются на основе исследований, заявил мэр 29.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-29T18:06+0400

2022-11-29T18:06+0400

2022-11-29T18:06+0400

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Проблема сужения улиц в Тбилиси возникает не из-за работы столичного муниципалитета, а из-за нестандартных дорог, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на презентации дальнейших этапов транспортной политики столичного муниципалитета.В пример Каладзе привел дорогу на территории, прилегающей к "Лагуна Вере". Там улица на конкретном участке дороги естественно сужается. По словам Каладзе, часто слышна критика в связи с тем, что мэрия сужает улицы, что не соответствует действительности.По его словам, три или четыре линии, открывающиеся с площади Героев или у территории телевидения, сокращаются до двух у "Лагуны Вере", что вызывает пробки. Как отметил Каладзе, мэрия намерена привести инфраструктуру в порядок и решить проблемы.Мэр отметил, что все проекты, связанные с планом разгрузки города от пробок, осуществляются на основе исследований, подготовленных международными экспертами. Мэр Тбилиси поблагодарил всех местных и иностранных экспертов, включенных в данный процесс, за сотрудничество.Обновление парка автобусов в Тбилиси продолжится в 2023 году >>"В процесс осуществления проектов мы включили лучшие компании в мире, опытных специалистов страны. Не думайте, что эти проекты написал я, Ираклий Хмаладзе или кто-нибудь из наших сотрудников. В это включены представители сильнейших компаний мира, опытные грузинские специалисты", - заявил Каладзе.Как отметил Каладзе, во всех европейских, развитых, больших городах подобные проблемы были 10-15 лет назад. Благодаря осуществленным проектам проблемы удалось решить, соответственно Тбилиси намерен перенять опыт других стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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