https://sputnik-georgia.ru/20221129/kaladze-obyasnil-otkuda-idet-problema-suzheniya-ulits-v-tbilisi-272563808.html
Каладзе объяснил, откуда идет проблема сужения улиц в Тбилиси
Каладзе объяснил, откуда идет проблема сужения улиц в Тбилиси
Все проекты, связанные с планом разгрузки города от пробок, осуществляются на основе исследований, заявил мэр 29.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-29T18:06+0400
2022-11-29T18:06+0400
2022-11-29T18:06+0400
грузия
новости
общество
каха каладзе
тбилиси
пробки в тбилиси
мэрия тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/06/252230936_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_933da993c9ea29f26a775267fa94179f.jpg
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Проблема сужения улиц в Тбилиси возникает не из-за работы столичного муниципалитета, а из-за нестандартных дорог, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на презентации дальнейших этапов транспортной политики столичного муниципалитета.В пример Каладзе привел дорогу на территории, прилегающей к "Лагуна Вере". Там улица на конкретном участке дороги естественно сужается. По словам Каладзе, часто слышна критика в связи с тем, что мэрия сужает улицы, что не соответствует действительности.По его словам, три или четыре линии, открывающиеся с площади Героев или у территории телевидения, сокращаются до двух у "Лагуны Вере", что вызывает пробки. Как отметил Каладзе, мэрия намерена привести инфраструктуру в порядок и решить проблемы.Мэр отметил, что все проекты, связанные с планом разгрузки города от пробок, осуществляются на основе исследований, подготовленных международными экспертами. Мэр Тбилиси поблагодарил всех местных и иностранных экспертов, включенных в данный процесс, за сотрудничество.Обновление парка автобусов в Тбилиси продолжится в 2023 году >>"В процесс осуществления проектов мы включили лучшие компании в мире, опытных специалистов страны. Не думайте, что эти проекты написал я, Ираклий Хмаладзе или кто-нибудь из наших сотрудников. В это включены представители сильнейших компаний мира, опытные грузинские специалисты", - заявил Каладзе.Как отметил Каладзе, во всех европейских, развитых, больших городах подобные проблемы были 10-15 лет назад. Благодаря осуществленным проектам проблемы удалось решить, соответственно Тбилиси намерен перенять опыт других стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/06/252230936_164:0:2835:2003_1920x0_80_0_0_a1d9be934188fc0f4186151614bd60b6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, пробки в тбилиси, мэрия тбилиси
грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси, пробки в тбилиси, мэрия тбилиси
Каладзе объяснил, откуда идет проблема сужения улиц в Тбилиси
Все проекты, связанные с планом разгрузки города от пробок, осуществляются на основе исследований, заявил мэр
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Проблема сужения улиц в Тбилиси возникает не из-за работы столичного муниципалитета, а из-за нестандартных дорог, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на презентации дальнейших этапов транспортной политики столичного муниципалитета.
В пример Каладзе привел дорогу на территории, прилегающей к "Лагуна Вере". Там улица на конкретном участке дороги естественно сужается. По словам Каладзе, часто слышна критика в связи с тем, что мэрия сужает улицы, что не соответствует действительности.
"К сожалению, в Тбилиси фактически везде у нас есть нестандартные улицы. Те, которые пользуются частными автомобилями, понаблюдайте, на некоторых улицах и проспектах есть три линии, которые в определенных местах превращаются в две или одну линию, и создается так называемая воронка, которая является огромной проблемой. Такой является территория, прилегающая к "Лагуна Вере", - заявил Каладзе.
По его словам, три или четыре линии, открывающиеся с площади Героев или у территории телевидения, сокращаются до двух у "Лагуны Вере", что вызывает пробки. Как отметил Каладзе, мэрия намерена привести инфраструктуру в порядок и решить проблемы.
Мэр отметил, что все проекты, связанные с планом разгрузки города от пробок, осуществляются на основе исследований, подготовленных международными экспертами. Мэр Тбилиси поблагодарил всех местных и иностранных экспертов, включенных в данный процесс, за сотрудничество.
"В процесс осуществления проектов мы включили лучшие компании в мире, опытных специалистов страны. Не думайте, что эти проекты написал я, Ираклий Хмаладзе или кто-нибудь из наших сотрудников. В это включены представители сильнейших компаний мира, опытные грузинские специалисты", - заявил Каладзе.
Как отметил Каладзе, во всех европейских, развитых, больших городах подобные проблемы были 10-15 лет назад. Благодаря осуществленным проектам проблемы удалось решить, соответственно Тбилиси намерен перенять опыт других стран.