https://sputnik-georgia.ru/20221129/obnovlenie-parka-avtobusov-v-tbilisi-prodolzhitsya-v-2023-godu-272559410.html

Обновление парка автобусов в Тбилиси продолжится в 2023 году

Обновление парка автобусов в Тбилиси продолжится в 2023 году

Мэрия планирует увеличить пропускную способность общественного транспорта и сократить пробки 29.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-29T16:59+0400

2022-11-29T16:59+0400

2022-11-29T18:00+0400

грузия

новости

общество

каха каладзе

мэрия тбилиси

транспорт в грузии

новые автобусы

тбилисский метрополитен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/04/263380861_0:188:3070:1915_1920x0_80_0_0_cae4e2cfdba2ac8b3c118ec175833e22.jpg

ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Мэрия Тбилиси в 2023-2024 годы закупит 200 новых, 18-метровых автобусов, что увеличит вместимость и соответственно сделает общественный транспорт более комфортным и доступным, заявил мэр столицы Каха Каладзе на презентации дальнейших этапов транспортной реформы.Благодаря этому новшеству вместимость общественного транспорта увеличится с 84 тысяч до 110 тысяч. За последние годы парк автобусов в Тбилиси был полностью обновлен, при этом выросло количество автобусов - с 655 до 860.С 2023 года мэрия также планирует внедрить систему автоматизированного управления и контроля автомобильных потоков, чтобы сократить пробки. Кроме того, продолжится обновление метрополитена.Что касается третьей реформы такси, то водители такси категории А получат соответствующее разрешение на работу бесплатно в бессрочное владение. При этом владелец разрешения на работу такси сможет сдавать его в аренду или продать. Ежегодный сбор за разрешение останется неизменным. Мэр рассказал, как сделать общественный транспорт Тбилиси более быстрым >>После завершения всех этапов транспортной реформы, пропускная способность улиц увеличится на 70%, уверен Каладзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, каха каладзе, мэрия тбилиси, транспорт в грузии, новые автобусы, тбилисский метрополитен