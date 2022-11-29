https://sputnik-georgia.ru/20221129/obnovlenie-parka-avtobusov-v-tbilisi-prodolzhitsya-v-2023-godu-272559410.html
Обновление парка автобусов в Тбилиси продолжится в 2023 году
Обновление парка автобусов в Тбилиси продолжится в 2023 году
Мэрия планирует увеличить пропускную способность общественного транспорта и сократить пробки 29.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-29T16:59+0400
2022-11-29T16:59+0400
2022-11-29T18:00+0400
грузия
новости
общество
каха каладзе
мэрия тбилиси
транспорт в грузии
новые автобусы
тбилисский метрополитен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/04/263380861_0:188:3070:1915_1920x0_80_0_0_cae4e2cfdba2ac8b3c118ec175833e22.jpg
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Мэрия Тбилиси в 2023-2024 годы закупит 200 новых, 18-метровых автобусов, что увеличит вместимость и соответственно сделает общественный транспорт более комфортным и доступным, заявил мэр столицы Каха Каладзе на презентации дальнейших этапов транспортной реформы.Благодаря этому новшеству вместимость общественного транспорта увеличится с 84 тысяч до 110 тысяч. За последние годы парк автобусов в Тбилиси был полностью обновлен, при этом выросло количество автобусов - с 655 до 860.С 2023 года мэрия также планирует внедрить систему автоматизированного управления и контроля автомобильных потоков, чтобы сократить пробки. Кроме того, продолжится обновление метрополитена.Что касается третьей реформы такси, то водители такси категории А получат соответствующее разрешение на работу бесплатно в бессрочное владение. При этом владелец разрешения на работу такси сможет сдавать его в аренду или продать. Ежегодный сбор за разрешение останется неизменным. Мэр рассказал, как сделать общественный транспорт Тбилиси более быстрым >>После завершения всех этапов транспортной реформы, пропускная способность улиц увеличится на 70%, уверен Каладзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/04/263380861_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_54de5be3a8a1e3cbe357eeb8e9079907.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, каха каладзе, мэрия тбилиси, транспорт в грузии, новые автобусы, тбилисский метрополитен
грузия, новости, общество, каха каладзе, мэрия тбилиси, транспорт в грузии, новые автобусы, тбилисский метрополитен
Обновление парка автобусов в Тбилиси продолжится в 2023 году
16:59 29.11.2022 (обновлено: 18:00 29.11.2022)
Мэрия планирует увеличить пропускную способность общественного транспорта и сократить пробки
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Мэрия Тбилиси в 2023-2024 годы закупит 200 новых, 18-метровых автобусов, что увеличит вместимость и соответственно сделает общественный транспорт более комфортным и доступным, заявил мэр столицы Каха Каладзе на презентации дальнейших этапов транспортной реформы.
Благодаря этому новшеству вместимость общественного транспорта увеличится с 84 тысяч до 110 тысяч.
За последние годы парк автобусов в Тбилиси был полностью обновлен, при этом выросло количество автобусов - с 655 до 860.
С 2023 года мэрия также планирует внедрить систему автоматизированного управления и контроля автомобильных потоков, чтобы сократить пробки.
Кроме того, продолжится обновление метрополитена.
"Обновление метрополитена является важнейшим компонентом. В этом направлении мы тоже сделали конкретные шаги. При поддержке международных финансовых организаций заменены силовые кабели, обновлены охлаждающие системы", - отметил Каладзе.
Что касается третьей реформы такси, то водители такси категории А получат соответствующее разрешение на работу бесплатно в бессрочное владение. При этом владелец разрешения на работу такси сможет сдавать его в аренду или продать. Ежегодный сбор за разрешение останется неизменным.
После завершения всех этапов транспортной реформы, пропускная способность улиц увеличится на 70%, уверен Каладзе.