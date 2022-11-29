https://sputnik-georgia.ru/20221129/kaladze-rasskazal-kak-tbilisi-boretsya-s-preodoleniem-klimaticheskikh-izmeneniy-272551898.html
Каладзе рассказал, как Тбилиси борется с преодолением климатических изменений
Каладзе рассказал, как Тбилиси борется с преодолением климатических изменений
Градоначальник отметил важные проекты, которые грузинская столица осуществила для преодоления климатического кризиса за последние годы 29.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-29T13:33+0400
2022-11-29T13:33+0400
2022-11-29T13:50+0400
каха каладзе
грузия
новости
тбилиси
экология
экология в грузии
повышение экологического сознания и управление отходами
преобразование тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/1d/272546250_0:67:1281:787_1920x0_80_0_0_484a0ebc9e2da256e1f0f93a177aa544.jpg
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Успехи Тбилиси в борьбе с изменениями климата и в мероприятиях, направленных на преодоление климатического кризиса, на международной конференции "Десятилетний юбилей соглашения мэров в регионе Восточного партнерства" оценил мэр города Каха Каладзе.Градоначальник выступил с речью на конференции, посвященной десятилетнему юбилею проекта ЕС "Соглашение мэров – Восточное партнерство" (Com – East).Как отметил Каладзе, в течение последних лет в этом направлении сделаны важные шаги. В частности, идет активная работа для обновления лесного покрова и создания новых скверов и парков в городе."Мы осуществили ключевые шаги в плане обновления и развития транспортной системы. Доступ к общественному транспорту, усиление прав пешеходов, развитие экотранспорта – все это является одним из главных и важнейших направлений тбилисского муниципалитета", – заявил Каладзе.Мэр Тбилиси также подчеркнул те важнейшие проекты, которые были осуществлены с помощью доноров. Они оказали большое влияние на ежедневную жизнь населения столицы, отметил Каладзе.В частности, с помощью международных доноров обновлен парк автобусов и микроавтобусов Тбилиси. Также обустроено 27 километров велотрасс, а благодаря снижению шума и загрязнения улучшаются жилищные условия в районах, отметил он.Кроме того, важные проекты были сделаны в плане улучшения системы управления отходами, напомнил мэр. Была разработана стратегия и план действия превенции твердых отходов.На двухдневной конференции "Десятилетний юбилей соглашения мэров в регионе Восточного партнерства" будет оценен десятилетний прогресс соглашения, основные вызовы и проблемы из стран региона. Также будут представлены успешные примеры и опыт.В мероприятии принимают участие более 150 представителей местной и национальной власти из Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы, Украины, а также члены ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/1d/272546250_70:0:1209:854_1920x0_80_0_0_85026266789fee9e5c55bdafc2ca6222.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
каха каладзе, грузия, новости, тбилиси, экология, экология в грузии, повышение экологического сознания и управление отходами, преобразование тбилиси
каха каладзе, грузия, новости, тбилиси, экология, экология в грузии, повышение экологического сознания и управление отходами, преобразование тбилиси
Каладзе рассказал, как Тбилиси борется с преодолением климатических изменений
13:33 29.11.2022 (обновлено: 13:50 29.11.2022)
Градоначальник отметил важные проекты, которые грузинская столица осуществила для преодоления климатического кризиса за последние годы
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Успехи Тбилиси в борьбе с изменениями климата и в мероприятиях, направленных на преодоление климатического кризиса, на международной конференции "Десятилетний юбилей соглашения мэров в регионе Восточного партнерства" оценил мэр города Каха Каладзе.
Градоначальник выступил с речью на конференции, посвященной десятилетнему юбилею проекта ЕС "Соглашение мэров – Восточное партнерство" (Com – East).
По словам Каладзе, Тбилиси был первым городом среди столиц Восточного партнерства, который в 2010 году присоединился к соглашению мэров. Таким образом, столица Грузии присоединилась к инициативе, целью которой являлось снижение в столице эмиссии углекислого газа (процесс, характеризующий выделение СО2 с поверхности почвы в атмосферу) до 2020 года.
Как отметил Каладзе, в течение последних лет в этом направлении сделаны важные шаги. В частности, идет активная работа для обновления лесного покрова и создания новых скверов и парков в городе.
"Мы осуществили ключевые шаги в плане обновления и развития транспортной системы. Доступ к общественному транспорту, усиление прав пешеходов, развитие экотранспорта – все это является одним из главных и важнейших направлений тбилисского муниципалитета", – заявил Каладзе.
Мэр Тбилиси также подчеркнул те важнейшие проекты, которые были осуществлены с помощью доноров. Они оказали большое влияние на ежедневную жизнь населения столицы, отметил Каладзе.
В частности, с помощью международных доноров обновлен парк автобусов и микроавтобусов Тбилиси. Также обустроено 27 километров велотрасс, а благодаря снижению шума и загрязнения улучшаются жилищные условия в районах, отметил он.
Кроме того, важные проекты были сделаны в плане улучшения системы управления отходами, напомнил мэр. Была разработана стратегия и план действия превенции твердых отходов.
"Я уверен, что с помощью нашего сотрудничества, совместных инициатив, борьба с климатическим изменением будет более эффективной. В этом процессе муниципалитеты играют важнейшую роль", – подчеркнул Каладзе, добавив, что Тбилиси остается верен принципам "соглашения мэров" и присоединяется к новым обязанностям.
На двухдневной конференции "Десятилетний юбилей соглашения мэров в регионе Восточного партнерства" будет оценен десятилетний прогресс соглашения, основные вызовы и проблемы из стран региона. Также будут представлены успешные примеры и опыт.
В мероприятии принимают участие более 150 представителей местной и национальной власти из Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы, Украины, а также члены ЕС.