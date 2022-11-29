https://sputnik-georgia.ru/20221129/kaladze-rasskazal-kak-tbilisi-boretsya-s-preodoleniem-klimaticheskikh-izmeneniy-272551898.html

Каладзе рассказал, как Тбилиси борется с преодолением климатических изменений

Каладзе рассказал, как Тбилиси борется с преодолением климатических изменений

Градоначальник отметил важные проекты, которые грузинская столица осуществила для преодоления климатического кризиса за последние годы 29.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-29T13:33+0400

2022-11-29T13:33+0400

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Успехи Тбилиси в борьбе с изменениями климата и в мероприятиях, направленных на преодоление климатического кризиса, на международной конференции "Десятилетний юбилей соглашения мэров в регионе Восточного партнерства" оценил мэр города Каха Каладзе.Градоначальник выступил с речью на конференции, посвященной десятилетнему юбилею проекта ЕС "Соглашение мэров – Восточное партнерство" (Com – East).Как отметил Каладзе, в течение последних лет в этом направлении сделаны важные шаги. В частности, идет активная работа для обновления лесного покрова и создания новых скверов и парков в городе."Мы осуществили ключевые шаги в плане обновления и развития транспортной системы. Доступ к общественному транспорту, усиление прав пешеходов, развитие экотранспорта – все это является одним из главных и важнейших направлений тбилисского муниципалитета", – заявил Каладзе.Мэр Тбилиси также подчеркнул те важнейшие проекты, которые были осуществлены с помощью доноров. Они оказали большое влияние на ежедневную жизнь населения столицы, отметил Каладзе.В частности, с помощью международных доноров обновлен парк автобусов и микроавтобусов Тбилиси. Также обустроено 27 километров велотрасс, а благодаря снижению шума и загрязнения улучшаются жилищные условия в районах, отметил он.Кроме того, важные проекты были сделаны в плане улучшения системы управления отходами, напомнил мэр. Была разработана стратегия и план действия превенции твердых отходов.На двухдневной конференции "Десятилетний юбилей соглашения мэров в регионе Восточного партнерства" будет оценен десятилетний прогресс соглашения, основные вызовы и проблемы из стран региона. Также будут представлены успешные примеры и опыт.В мероприятии принимают участие более 150 представителей местной и национальной власти из Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы, Украины, а также члены ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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каха каладзе, грузия, новости, тбилиси, экология, экология в грузии, повышение экологического сознания и управление отходами, преобразование тбилиси