https://sputnik-georgia.ru/20221129/oppozitsionnyy-mer-na-zapade-gruzii-zayavil-o-politicheskoy-rasprave-272566091.html
Оппозиционный мэр на западе Грузии заявил о политической расправе
Оппозиционный мэр на западе Грузии заявил о политической расправе
Правящая партия предложила подождать результатов расследования и затем делать заявления 29.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-29T20:08+0400
2022-11-29T20:08+0400
2022-11-29T20:08+0400
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ТБИЛИСИ, 29 ноя – Sputnik. Мэр Цаленджихского района Гия Харчилава утверждает, что принадлежащий ему автомобиль подожгли, и связывает произошедшее с политической расправой.Речь идет о происшествии, которое произошло 12 октября этого года. На рассвете сгорел автомобиль, стоящий возле дома Харчилава. В результате инцидента никто не пострадал. Сегодня на брифинге Харчилава обнародовал результаты экспертизы.Факт возгорания автомобиля оппозиционный мэр оценивает как политический заказ."Это политическое послание не только в мой адрес, но и в адрес моих соратников", - отметил Харчилава.На обвинения мэра ответили в правящей партии. Депутат от фракции "Грузинская мечта" в сакребуло района Цаленджиха Майя Микава назвала заявление Харчилава нарушением презумпции невиновности.МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "Повреждение или уничтожение вещи", что наказываются штрафом или общественно полезным трудом, или лишением свободы на срок от одного года до трех лет.Цаленджиха – единственный район в Грузии, где мэром стал оппозиционер.Представитель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Харчилава стал мэром по итогам второго тура выборов в местные органы власти Грузии, которые прошли 30 октября 2021.Харчилава получил поддержку 51,1% избирателей в Цаленджихском районе, а его конкурент – член правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Гулордава – 48,8% голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, оппозиция, грузинская мечта
грузия, новости, происшествия, оппозиция, грузинская мечта
Оппозиционный мэр на западе Грузии заявил о политической расправе
Правящая партия предложила подождать результатов расследования и затем делать заявления
ТБИЛИСИ, 29 ноя – Sputnik. Мэр Цаленджихского района Гия Харчилава утверждает, что принадлежащий ему автомобиль подожгли, и связывает произошедшее с политической расправой.
Речь идет о происшествии, которое произошло 12 октября этого года. На рассвете сгорел автомобиль, стоящий возле дома Харчилава. В результате инцидента никто не пострадал. Сегодня на брифинге Харчилава обнародовал результаты экспертизы.
"Установлено, что это был искусственный пожар. В этом же заключении отмечена вся динамика того, как произошел этот пожар. Это вызванный человеком пожар. Камеры установлены по всему периметру, однако у полиции пока нет подозреваемого по этому делу", - заявил Харчилава.
Факт возгорания автомобиля оппозиционный мэр оценивает как политический заказ.
"Это политическое послание не только в мой адрес, но и в адрес моих соратников", - отметил Харчилава.
На обвинения мэра ответили в правящей партии. Депутат от фракции "Грузинская мечта" в сакребуло района Цаленджиха Майя Микава назвала заявление Харчилава нарушением презумпции невиновности.
"Хорошо, когда мэр доверяет экспертизе. Однако непонятно, как можно доверять одному государственному институту и не доверять суду. Дождемся завершения расследования, и партия "Грузинская мечта" сделает заявление после завершения следствия", - заявила Микава журналистам.
МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "Повреждение или уничтожение вещи", что наказываются штрафом или общественно полезным трудом, или лишением свободы на срок от одного года до трех лет.
Цаленджиха – единственный район в Грузии, где мэром стал оппозиционер.
Представитель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Харчилава стал мэром по итогам второго тура выборов в местные органы власти Грузии, которые прошли 30 октября 2021.
Харчилава получил поддержку 51,1% избирателей в Цаленджихском районе, а его конкурент – член правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Гулордава – 48,8% голосов.