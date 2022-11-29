https://sputnik-georgia.ru/20221129/oppozitsionnyy-mer-na-zapade-gruzii-zayavil-o-politicheskoy-rasprave-272566091.html

Оппозиционный мэр на западе Грузии заявил о политической расправе

Оппозиционный мэр на западе Грузии заявил о политической расправе

Правящая партия предложила подождать результатов расследования и затем делать заявления 29.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 ноя – Sputnik. Мэр Цаленджихского района Гия Харчилава утверждает, что принадлежащий ему автомобиль подожгли, и связывает произошедшее с политической расправой.Речь идет о происшествии, которое произошло 12 октября этого года. На рассвете сгорел автомобиль, стоящий возле дома Харчилава. В результате инцидента никто не пострадал. Сегодня на брифинге Харчилава обнародовал результаты экспертизы.Факт возгорания автомобиля оппозиционный мэр оценивает как политический заказ."Это политическое послание не только в мой адрес, но и в адрес моих соратников", - отметил Харчилава.На обвинения мэра ответили в правящей партии. Депутат от фракции "Грузинская мечта" в сакребуло района Цаленджиха Майя Микава назвала заявление Харчилава нарушением презумпции невиновности.МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "Повреждение или уничтожение вещи", что наказываются штрафом или общественно полезным трудом, или лишением свободы на срок от одного года до трех лет.Цаленджиха – единственный район в Грузии, где мэром стал оппозиционер.Представитель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Харчилава стал мэром по итогам второго тура выборов в местные органы власти Грузии, которые прошли 30 октября 2021.Харчилава получил поддержку 51,1% избирателей в Цаленджихском районе, а его конкурент – член правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Гулордава – 48,8% голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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