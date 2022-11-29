https://sputnik-georgia.ru/20221129/parlament-gruzii-perenes-vvedenie-novykh-antitabachnykh-pravil-do-2024-goda-272545904.html

Парламент Грузии перенес введение новых антитабачных правил до 2024 года

Парламент Грузии перенес введение новых антитабачных правил до 2024 года

До этого такое решение принял и комитет по правам человека 29.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-29T11:16+0400

2022-11-29T11:16+0400

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Комитет по отраслевой экономике и экономической политике парламента Грузии принял решение поддержать инициативу перенести вступление в силу закона о стандартных пачках до 2024 года.Новые нормы, регулирующие продажу или размещение стандартизированной упаковки табачных изделий в Грузии, вступят в силу с 31 декабря 2022 года.Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" внесли в парламент законопроект о задействовании закона на два года позже – 31 декабря 2024 года.Во время представления законопроекта один из его авторов Иско Дасен пояснил, что перенос даты дает возможность компаниям адаптировать свое производство с существующей реальностью без радикальных потерь, избежать незаконной торговли, появления увеличенной контрабандной продукции на рынке, снижения продаж легальной продукции и дополнительного дефицита на бюджетные доходы.Как отметил Дасен, с 2017 года компании данной индустрии постоянно подстраивались под существующее законодательство и на сегодняшний день осталось только задействовать новые нормы, регулирующие продажу или размещение стандартизированной упаковки табачных изделий.Дасен подчеркнул, что законопроект был рассмотрен по упрощенному правилу. Комитет поддержал вынесение законопроекта на пленарное заседание.Что такое стандарт для пачекСогласно новым стандартам, сигареты на прилавках будут продаваться в пачках, на которых будет название бренда на государственном языке, адрес и телефон производителя, а также страна производства.При этом название бренда не должно превышать шрифт 14, а данные производителя – шрифт 10. Все название должно помещаться на одной строке и будет расположено только в двух местах на всей пачке.Также на пачке будет указание числа сигарет и характеристика "с фильтром" или "без фильтра" на государственном языке.Все пачки будут картонными или бумажными темного цвета, ровными без декоративных элементов, фольга внутри пачек будет серебряного цвета, без знаков и не может быть использована как контейнер для сигарет.Сами пачки будут не ниже 64 миллиметров высотой, 40 миллиметров шириной и глубиной не менее 10 миллиметров. В каждой пачке должно быть 20 сигарет.Сигареты будут полностью белыми, без всяческих знаков. При этом на сигаретных пачках больше не будет никаких логотипов, кроме предупреждения о вреде курения.Антитабачное законодательство вступило в силу в Грузии в мае 2017 года и продолжает ужесточаться по сей день.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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