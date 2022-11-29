https://sputnik-georgia.ru/20221129/pervaya-partiya-rossiyskikh-udobreniy-otpravlena-iz-porta-evropy-v-afriku-272568336.html

Первая партия российских удобрений отправлена из порта Европы в Африку

Первая партия российских удобрений отправлена из порта Европы в Африку

ООН приветствовала безвозмездную передачу российских удобрений нуждающейся стране 29.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-29T21:41+0400

2022-11-29T21:41+0400

2022-11-29T21:41+0400

в мире

новости

политика

африка

европа

нидерланды

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/07/269261727_0:13:1225:702_1920x0_80_0_0_af873079a61927603a2a14733b5b0deb.jpg

ТБИЛИСИ, 29 ноя - Sputnik. Первая партия российских удобрений, находящихся в портах Европы, во вторник была направлена в Малави. Об этом говорится в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, опубликованном на сайте организации.Как отметил Дюжаррик, ООН приветствует безвозмездную передачу 260 тысяч тонн удобрений от производителей из РФ, хранящихся в европейских портах и на складах, что послужит облегчению гуманитарных нужд и предотвращению катастрофических потерь урожая в Африке, где в настоящее время посевной сезон.По словам представителя генсека ООН, это первая из серии поставок удобрений, предназначенных для ряда стран Африки.Напомним, в Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Позже сделка была продлена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

африка

европа

нидерланды

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, политика, африка, европа, нидерланды, оон