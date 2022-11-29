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Первая партия российских удобрений отправлена из порта Европы в Африку
Первая партия российских удобрений отправлена из порта Европы в Африку
ООН приветствовала безвозмездную передачу российских удобрений нуждающейся стране 29.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-29T21:41+0400
2022-11-29T21:41+0400
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ТБИЛИСИ, 29 ноя - Sputnik. Первая партия российских удобрений, находящихся в портах Европы, во вторник была направлена в Малави. Об этом говорится в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, опубликованном на сайте организации.Как отметил Дюжаррик, ООН приветствует безвозмездную передачу 260 тысяч тонн удобрений от производителей из РФ, хранящихся в европейских портах и на складах, что послужит облегчению гуманитарных нужд и предотвращению катастрофических потерь урожая в Африке, где в настоящее время посевной сезон.По словам представителя генсека ООН, это первая из серии поставок удобрений, предназначенных для ряда стран Африки.Напомним, в Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Позже сделка была продлена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, политика, африка, европа, нидерланды, оон
Первая партия российских удобрений отправлена из порта Европы в Африку
ООН приветствовала безвозмездную передачу российских удобрений нуждающейся стране
ТБИЛИСИ, 29 ноя - Sputnik.
Первая партия российских удобрений, находящихся в портах Европы, во вторник была направлена в Малави. Об этом говорится в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, опубликованном на сайте
организации.
Как отметил Дюжаррик, ООН приветствует безвозмездную передачу 260 тысяч тонн удобрений от производителей из РФ, хранящихся в европейских портах и на складах, что послужит облегчению гуманитарных нужд и предотвращению катастрофических потерь урожая в Африке, где в настоящее время посевной сезон.
"Первая партия (20 тысяч тонн удобрений) сегодня отправлена из Нидерландов на зафрахтованном ВПП судне MV Greenwich и направляется в Малави через Мозамбик", - уточнил Дюжаррик.
По словам представителя генсека ООН, это первая из серии поставок удобрений, предназначенных для ряда стран Африки.
Напомним, в Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Позже сделка была продлена.