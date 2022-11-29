https://sputnik-georgia.ru/20221129/pravitelstvo-gruziya-nachnet-podgotovku-k-vyboram-2024-goda-272577500.html

Подготовка к выборам в Грузии начнется в 2023 году

Подготовка к выборам в Грузии начнется в 2023 году

Аппаратура для электронного голосования обойдется Грузии в 20 миллионов лари 29.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-29T23:48+0400

2022-11-29T23:48+0400

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ТБИЛИСИ, 29 ноя – Sputnik. Средства на закупку оборудования для электронного голосования на парламентских выборах 2024 года будут выделены из государственного бюджета Грузии на 2023 год, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили.На следующих парламентских выборах на избирательных участках должна появиться система электронного голосования, которая также подразумевает автоматический подсчет голосов.В данный момент законопроект о введении электронного голосования изучает Венецианская комиссия. После, на основании ее замечаний парламент Грузии окончательно определит правила проведения выборов 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, министерство финансов грузии, бюджет грузии, парламентские выборы