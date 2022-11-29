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Подготовка к выборам в Грузии начнется в 2023 году
Подготовка к выборам в Грузии начнется в 2023 году
Аппаратура для электронного голосования обойдется Грузии в 20 миллионов лари 29.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-29T23:48+0400
2022-11-29T23:48+0400
2022-11-30T00:11+0400
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ТБИЛИСИ, 29 ноя – Sputnik. Средства на закупку оборудования для электронного голосования на парламентских выборах 2024 года будут выделены из государственного бюджета Грузии на 2023 год, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили.На следующих парламентских выборах на избирательных участках должна появиться система электронного голосования, которая также подразумевает автоматический подсчет голосов.В данный момент законопроект о введении электронного голосования изучает Венецианская комиссия. После, на основании ее замечаний парламент Грузии окончательно определит правила проведения выборов 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, министерство финансов грузии, бюджет грузии, парламентские выборы
грузия, новости, политика, министерство финансов грузии, бюджет грузии, парламентские выборы
Подготовка к выборам в Грузии начнется в 2023 году
23:48 29.11.2022 (обновлено: 00:11 30.11.2022)
Аппаратура для электронного голосования обойдется Грузии в 20 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 29 ноя – Sputnik. Средства на закупку оборудования для электронного голосования на парламентских выборах 2024 года будут выделены из государственного бюджета Грузии на 2023 год, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили.
На следующих парламентских выборах на избирательных участках должна появиться система электронного голосования, которая также подразумевает автоматический подсчет голосов.
"В бюджете 2023 года предусмотрено 20 миллионов лари на частичную закупку аппаратуры, необходимой для проведения электронного голосования", - сказал Хуцишвили.
В данный момент законопроект о введении электронного голосования изучает Венецианская комиссия. После, на основании ее замечаний парламент Грузии окончательно определит правила проведения выборов 2024 года.