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Прогресс или исчезновение? "Нацдвижение" само определит свое будущее - политолог
Прогресс или исчезновение? "Нацдвижение" само определит свое будущее - политолог
Выбор в пользу Мелия – это путь к демократизации партии, а в пользу Хабеишвили – это регресс, убежден эксперт 29.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-29T17:21+0400
2022-11-29T17:21+0400
2022-11-29T17:43+0400
пресс-центр
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арчил сихарулидзе
ника мелия
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение", выбирая нового председателя, определит свое будущее, а именно выберет между прогрессом или полным исчезновением, считает политолог Арчил Сихарулидзе.Эксперт высказал свое мнение в ходе онлайн-пресс-конференции на тему "Взлеты и падения грузинской оппозиции", которая состоялась в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия во вторник.На сегодняшний день в ЕНД идет открытая борьба между двумя лагерями – сторонниками сдержанной политики действующего председателя Ники Мелия и "старой гвардией" во главе Леваном Хабеишвили и Давидом Киркитадзе. Хабеишвили борется с Мелия за кресло председателя партии.По словам политолога, выбор в пользу Мелия – это путь к реформации и демократизации партии, а посадить в кресло председателя Хабеишвили – это регресс, возвращение к старой версии ЕНД, главной идеей которого является революция и насильственная смена власти.По словам Сихарулидзе, желание Киркитадзе вновь поставить экс-президента Михаила Саакашвили в центр всех политических процессов является ошибкой и "фундаментальным непониманием реальности"."Да, он (Саакашвили – ред.) выдающийся политик и личность, это надо признать, нравится он нам или нет. Но сейчас Саакашвили не актуален. Он – прошлое Грузии, но не настоящее и, тем более, не будущее", - сказал политолог.Несмотря на раскол в самой крупной оппозиционной партии страны, в конце года в Грузии не ожидается политической "турбулентности", заявил Сихарулидзе,По мнению Сихарулидзе, грузинское общество мало заинтересовано этой междоусобицей, и это будет так до тех пор, пока оппозиция не начнет предлагать народу адекватные и действенные пути развития страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, арчил сихарулидзе, ника мелия, михаил саакашвили, пресс-центр, видео
политика, грузия, новости, арчил сихарулидзе, ника мелия, михаил саакашвили, пресс-центр, видео
Прогресс или исчезновение? "Нацдвижение" само определит свое будущее - политолог
17:21 29.11.2022 (обновлено: 17:43 29.11.2022)
Выбор в пользу Мелия – это путь к демократизации партии, а в пользу Хабеишвили – это регресс, убежден эксперт
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение", выбирая нового председателя, определит свое будущее, а именно выберет между прогрессом или полным исчезновением, считает политолог Арчил Сихарулидзе.
Эксперт высказал свое мнение в ходе онлайн-пресс-конференции на тему "Взлеты и падения грузинской оппозиции", которая состоялась в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
во вторник.
На сегодняшний день в ЕНД идет открытая борьба между двумя лагерями – сторонниками сдержанной политики действующего председателя Ники Мелия и "старой гвардией" во главе Леваном Хабеишвили и Давидом Киркитадзе. Хабеишвили борется с Мелия за кресло председателя партии.
По словам политолога, выбор в пользу Мелия – это путь к реформации и демократизации партии, а посадить в кресло председателя Хабеишвили – это регресс, возвращение к старой версии ЕНД, главной идеей которого является революция и насильственная смена власти.
"Попытки Никанора Мелия ворваться в парламент не увенчались успехом, он осознал, что ни Запад, ни грузинское общество не готовы поддерживать радикальные шаги ЕНД. С тех пор он стал умеренным политиком, и это очень правильно", - говорит Сихарулидзе.
По словам Сихарулидзе, желание Киркитадзе вновь поставить экс-президента Михаила Саакашвили в центр всех политических процессов является ошибкой и "фундаментальным непониманием реальности".
"Да, он (Саакашвили – ред.) выдающийся политик и личность, это надо признать, нравится он нам или нет. Но сейчас Саакашвили не актуален. Он – прошлое Грузии, но не настоящее и, тем более, не будущее", - сказал политолог.
Несмотря на раскол в самой крупной оппозиционной партии страны, в конце года в Грузии не ожидается политической "турбулентности", заявил Сихарулидзе,
"Декабрь в стране – это культура празднования. В прошлом году некоторые пытались сорвать Новый год и заслужили критику общества. Общество не хочет терять единственный месяц в году, когда оно может получить удовольствие от отдыха и праздников", - сказал эксперт.
По мнению Сихарулидзе, грузинское общество мало заинтересовано этой междоусобицей, и это будет так до тех пор, пока оппозиция не начнет предлагать народу адекватные и действенные пути развития страны.