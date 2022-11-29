https://sputnik-georgia.ru/20221129/progress-ili-ischeznovenie-natsdvizhenie-samo-opredelit-svoe-buduschee---politolog-272561307.html

Прогресс или исчезновение? "Нацдвижение" само определит свое будущее - политолог

Прогресс или исчезновение? "Нацдвижение" само определит свое будущее - политолог

Выбор в пользу Мелия – это путь к демократизации партии, а в пользу Хабеишвили – это регресс, убежден эксперт 29.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-29T17:21+0400

2022-11-29T17:21+0400

2022-11-29T17:43+0400

пресс-центр

политика

грузия

новости

арчил сихарулидзе

ника мелия

михаил саакашвили

пресс-центр

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение", выбирая нового председателя, определит свое будущее, а именно выберет между прогрессом или полным исчезновением, считает политолог Арчил Сихарулидзе.Эксперт высказал свое мнение в ходе онлайн-пресс-конференции на тему "Взлеты и падения грузинской оппозиции", которая состоялась в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия во вторник.На сегодняшний день в ЕНД идет открытая борьба между двумя лагерями – сторонниками сдержанной политики действующего председателя Ники Мелия и "старой гвардией" во главе Леваном Хабеишвили и Давидом Киркитадзе. Хабеишвили борется с Мелия за кресло председателя партии.По словам политолога, выбор в пользу Мелия – это путь к реформации и демократизации партии, а посадить в кресло председателя Хабеишвили – это регресс, возвращение к старой версии ЕНД, главной идеей которого является революция и насильственная смена власти.По словам Сихарулидзе, желание Киркитадзе вновь поставить экс-президента Михаила Саакашвили в центр всех политических процессов является ошибкой и "фундаментальным непониманием реальности"."Да, он (Саакашвили – ред.) выдающийся политик и личность, это надо признать, нравится он нам или нет. Но сейчас Саакашвили не актуален. Он – прошлое Грузии, но не настоящее и, тем более, не будущее", - сказал политолог.Несмотря на раскол в самой крупной оппозиционной партии страны, в конце года в Грузии не ожидается политической "турбулентности", заявил Сихарулидзе,По мнению Сихарулидзе, грузинское общество мало заинтересовано этой междоусобицей, и это будет так до тех пор, пока оппозиция не начнет предлагать народу адекватные и действенные пути развития страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, арчил сихарулидзе, ника мелия, михаил саакашвили, пресс-центр, видео