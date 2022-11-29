https://sputnik-georgia.ru/20221129/rabotniki-tbilisskogo-metro-grozyat-zabastovkoy---mer-obeschaet-rost-zarplat-272568490.html
Работники Тбилисского метро грозят забастовкой - мэр обещает рост зарплат
Работники Тбилисского метро грозят забастовкой - мэр обещает рост зарплат
Профсоюз машинистов метро "Эртоба 2013" устроил предупредительную акцию-брифинг, где обещал начать забастовку с требованием повышения зарплат на 20% 29.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-29T22:05+0400
2022-11-29T22:05+0400
2022-11-29T22:05+0400
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новости
общество
каха каладзе
рати капанадзе
"эртоба 2013"
тбилисский метрополитен
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Всем работникам Тбилисского метрополитена повысят зарплату на 10% с 2023 года, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Профсоюз машинистов "Эртоба 2013" устроил предупредительную акцию-брифинг, где обещал начать забастовку с требованием повышения зарплат на 20%, если им не удастся договориться с руководством Транспортной компании.По словам участников акции, из-за созданной в стране инфляции выросли цены на продовольствие и другие виды потребительских товаров, поэтому нынешняя зарплата не может обеспечить их минимальные потребности.По словам участников акции, переговоры с руководством транспортной компании ведутся уже полгода. В июле директор Транспортной компании Георгий Шарков дал ответ, что "у компании нет возможности решить проблему".В последний раз работа метрополитена в Тбилиси была парализована в июне 2018 года. С требованием повышения зарплат около пятисот человек устроили забастовку, а 140 из них объявили голодовку.Всего в "Тбилисской транспортной компании" трудоустроено до 6,3 тысячи человек, из них порядка 240 человек — машинисты метрополитена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, каха каладзе, рати капанадзе, "эртоба 2013", тбилисский метрополитен
грузия, новости, общество, каха каладзе, рати капанадзе, "эртоба 2013", тбилисский метрополитен
Работники Тбилисского метро грозят забастовкой - мэр обещает рост зарплат
Профсоюз машинистов метро "Эртоба 2013" устроил предупредительную акцию-брифинг, где обещал начать забастовку с требованием повышения зарплат на 20%
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Всем работникам Тбилисского метрополитена повысят зарплату на 10% с 2023 года, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Профсоюз машинистов "Эртоба 2013" устроил предупредительную акцию-брифинг, где обещал начать забастовку с требованием повышения зарплат на 20%, если им не удастся договориться с руководством Транспортной компании.
"Зарплаты будут повышены в следующем году. Это будет в условиях всех сотрудников. По этому поводу неоднократно выступал и делал заявления премьер-министр страны. Вы знаете, что каждый год будет 10% повышение зарплаты людям, работающим в госструктурах, … это решение касается и работников муниципалитета", - сказал Каладзе.
По словам участников акции, из-за созданной в стране инфляции выросли цены на продовольствие и другие виды потребительских товаров, поэтому нынешняя зарплата не может обеспечить их минимальные потребности.
"Вместе с независимыми экспертами и экономистами мы выяснили, что заработная плата должна быть увеличена на 20% на фоне инфляции и роста цен на потребительские товары. Мы не называем это повышением зарплаты, это индексация. Увеличить эту сумму на 20% – прямая обязанность работодателей", – сказал председатель независимого профсоюза машинистов "Эртоба 2013" Рати Капанадзе.
По словам участников акции, переговоры с руководством транспортной компании ведутся уже полгода. В июле директор Транспортной компании Георгий Шарков дал ответ, что "у компании нет возможности решить проблему".
В последний раз работа метрополитена в Тбилиси была парализована в июне 2018 года. С требованием повышения зарплат около пятисот человек устроили забастовку, а 140 из них объявили голодовку.
Всего в "Тбилисской транспортной компании" трудоустроено до 6,3 тысячи человек, из них порядка 240 человек — машинисты метрополитена.