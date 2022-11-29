https://sputnik-georgia.ru/20221129/rabotniki-tbilisskogo-metro-grozyat-zabastovkoy---mer-obeschaet-rost-zarplat-272568490.html

Работники Тбилисского метро грозят забастовкой - мэр обещает рост зарплат

Работники Тбилисского метро грозят забастовкой - мэр обещает рост зарплат

Профсоюз машинистов метро "Эртоба 2013" устроил предупредительную акцию-брифинг, где обещал начать забастовку с требованием повышения зарплат на 20% 29.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-29T22:05+0400

2022-11-29T22:05+0400

2022-11-29T22:05+0400

грузия

новости

общество

каха каладзе

рати капанадзе

"эртоба 2013"

тбилисский метрополитен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23776/61/237766152_0:92:2000:1217_1920x0_80_0_0_dc9b4e6dc6f9d302fe1fe1a2876bf28f.jpg

ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Всем работникам Тбилисского метрополитена повысят зарплату на 10% с 2023 года, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Профсоюз машинистов "Эртоба 2013" устроил предупредительную акцию-брифинг, где обещал начать забастовку с требованием повышения зарплат на 20%, если им не удастся договориться с руководством Транспортной компании.По словам участников акции, из-за созданной в стране инфляции выросли цены на продовольствие и другие виды потребительских товаров, поэтому нынешняя зарплата не может обеспечить их минимальные потребности.По словам участников акции, переговоры с руководством транспортной компании ведутся уже полгода. В июле директор Транспортной компании Георгий Шарков дал ответ, что "у компании нет возможности решить проблему".В последний раз работа метрополитена в Тбилиси была парализована в июне 2018 года. С требованием повышения зарплат около пятисот человек устроили забастовку, а 140 из них объявили голодовку.Всего в "Тбилисской транспортной компании" трудоустроено до 6,3 тысячи человек, из них порядка 240 человек — машинисты метрополитена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, каха каладзе, рати капанадзе, "эртоба 2013", тбилисский метрополитен