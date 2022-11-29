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Россия повысила пошлину на экспорт пшеницы
Россия повысила пошлину на экспорт пшеницы
Пошлина на экспорт кукурузы из России в первой неделе декабря будет нулевой 29.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-29T22:29+0400
2022-11-29T22:29+0400
2022-11-29T22:29+0400
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ТБИЛИСИ, 29 ноября — Sputnik. Россия повысила экспортные пошлины на зерно с 30 ноября.В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера.Пошлина на экспорт пшеницы из России с 30 ноября по 6 декабря включительно составит 2788 рублей за тонну, на вывоз ячменя - 2308,6 рубля, кукурузы - будет нулевой.Главное, чтобы хлеб не дорожал – глава Минсельхоза Грузии >>Пошлина на экспорт пшеницы из России с 23 по 29 ноября включительно составляет 2735,2 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 2430 рублей, кукурузы - 193,8 рубля за тонну, передает РИА Новости.Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, россия, зерно, экономика
в мире, новости, россия, зерно, экономика
Россия повысила пошлину на экспорт пшеницы
Пошлина на экспорт кукурузы из России в первой неделе декабря будет нулевой
ТБИЛИСИ, 29 ноября — Sputnik. Россия повысила экспортные пошлины на зерно с 30 ноября.
В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера.
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 30 ноября по 6 декабря включительно составит 2788 рублей за тонну, на вывоз ячменя - 2308,6 рубля, кукурузы - будет нулевой.
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 23 по 29 ноября включительно составляет 2735,2 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 2430 рублей, кукурузы - 193,8 рубля за тонну, передает РИА Новости
.
Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.