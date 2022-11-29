https://sputnik-georgia.ru/20221129/transportnaya-politika-merii-tbilisi-chto-sdelano-i-chto-esche-budet-272557929.html
Транспортная политика мэрии Тбилиси: что сделано и что еще будет?
Транспортная политика мэрии Тбилиси: что сделано и что еще будет?
Градоначальник подробно рассказал об осуществленных в транспортной сфере проектах и планах муниципалитета на будущее 29.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-29T16:16+0400
2022-11-29T16:16+0400
2022-11-29T16:35+0400
тбилиси
тбилиси
транспорт
каха каладзе
грузия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250833912_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_085c293fb56f7e0a3d0d3c7e987038d4.jpg
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Ареал движения общественного транспорта существенно увеличился в районах города Тбилиси, заявил мэр столицы Каха Каладзе на презентации проектов транспортной политики муниципалитета.По словам градоначальника, ареал работы общественного транспорта в населенных районах возрос с 78% до 87%, а его вместимость - на 60% (в целом, на 84 060 мест больше).Как отметил Каладзе, мэрия Тбилиси представила конкретный план, что нужно сделать для улучшения ситуации в городе в плане транспортной политики.По словам мэра – это обновление и синхронизация транспортной сети, замена автобусов и увеличение их количества, обустройство автобусных линий, снижение числа микроавтобусов и их полное обновление, добавление 12 составов в метро, реформа такси, а также внедрение системы зонально-почасовой парковки и "умной системы" управления потоками.Все это делается для того, чтобы общественный транспорт был самым комфортным, быстрым и доступным, отметил Каладзе."Мы все помним, какой общественный транспорт обслуживал население. Желтые автобусы были в ужасном состоянии, они исчерпали всякий ресурс. Население Тбилиси обслуживали автобусы с выбитым дном. Никакого отопления и кондиционера. Это было серьезным вызовом", - сказал Каладзе.Поэтому, по словам мэра, неудивительно, что спрос на общественный транспорт был низкий. Сегодня, по решению мэрии Тбилиси, в масштабах города проведена 47-километровая автобусная линия. При этом, как отметил Каладзе, этого недостаточно и столичный муниципалитет продолжает работать в этом направлении, чтобы общественный транспорт смог передвигаться быстро и без всяких помех.Полностью обновлен парк микроавтобусов, и на сегодняшний день столицу обслуживают тысяча микроавтобусов европейского типа. Их количество сократилось, однако увеличилось количество автобусов: они полностью заменены, их количество возросло с 655 до 860. К метро добавили 32 вагона, а 79 капитально отремонтированы.Каладзе рассказал, как Тбилиси борется с климатическими изменениями >>>С 1 октября 2018 года поэтапно осуществилась реформа такси, а с 2019 года задействована система зонально-почасовой парковки, которая пока полностью не внедрена в масштабах всей столицы, однако поэтапно охватит весь город, пообещал Каладзе.Уже оформлено соглашение для внедрения "умной" транспортной системы. Ее полное внедрение планируется до 2026 года."Это довольно важное и дорогостоящее направление, но осуществление этого проекта в городе жизненно важно", - отметил Каладзе.На презентации транспортной политики мэрии Тбилиси присутствовали представители центральной и местной власти, члены международных и неправительственных организации, а также специалисты отрасли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250833912_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c7d85a40b20a9b6541c18faf66b2a4e8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тбилиси, тбилиси, транспорт, каха каладзе, грузия, новости
тбилиси, тбилиси, транспорт, каха каладзе, грузия, новости
Транспортная политика мэрии Тбилиси: что сделано и что еще будет?
16:16 29.11.2022 (обновлено: 16:35 29.11.2022)
Градоначальник подробно рассказал об осуществленных в транспортной сфере проектах и планах муниципалитета на будущее
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Ареал движения общественного транспорта существенно увеличился в районах города Тбилиси, заявил мэр столицы Каха Каладзе на презентации проектов транспортной политики муниципалитета.
По словам градоначальника, ареал работы общественного транспорта в населенных районах возрос с 78% до 87%, а его вместимость - на 60% (в целом, на 84 060 мест больше).
Что касается времени ожидания транспорта, то в случае автобусов оно сократилоь с 28 до 18 минут, а метро – с четырех до 2,5 минуты. По словам мэра, ситуацию в этом плане удалось улучшить благодаря осуществлению первого этапа плана действий, разработанного в 2018 году.
Как отметил Каладзе, мэрия Тбилиси представила конкретный план, что нужно сделать для улучшения ситуации в городе в плане транспортной политики.
По словам мэра – это обновление и синхронизация транспортной сети, замена автобусов и увеличение их количества, обустройство автобусных линий, снижение числа микроавтобусов и их полное обновление, добавление 12 составов в метро, реформа такси, а также внедрение системы зонально-почасовой парковки и "умной системы" управления потоками.
Все это делается для того, чтобы общественный транспорт был самым комфортным, быстрым и доступным, отметил Каладзе.
"Мы все помним, какой общественный транспорт обслуживал население. Желтые автобусы были в ужасном состоянии, они исчерпали всякий ресурс. Население Тбилиси обслуживали автобусы с выбитым дном. Никакого отопления и кондиционера. Это было серьезным вызовом", - сказал Каладзе.
Поэтому, по словам мэра, неудивительно, что спрос на общественный транспорт был низкий.
Сегодня, по решению мэрии Тбилиси, в масштабах города проведена 47-километровая автобусная линия. При этом, как отметил Каладзе, этого недостаточно и столичный муниципалитет продолжает работать в этом направлении, чтобы общественный транспорт смог передвигаться быстро и без всяких помех.
Полностью обновлен парк микроавтобусов, и на сегодняшний день столицу обслуживают тысяча микроавтобусов европейского типа. Их количество сократилось, однако увеличилось количество автобусов: они полностью заменены, их количество возросло с 655 до 860. К метро добавили 32 вагона, а 79 капитально отремонтированы.
С 1 октября 2018 года поэтапно осуществилась реформа такси, а с 2019 года задействована система зонально-почасовой парковки, которая пока полностью не внедрена в масштабах всей столицы, однако поэтапно охватит весь город, пообещал Каладзе.
"Есть много улиц в центральных районах, где у местного населения нет возможности припарковать свою машину у дома. Соответственно, внедрение этой программы продолжится", - подчеркнул Каладзе.
Уже оформлено соглашение для внедрения "умной" транспортной системы. Ее полное внедрение планируется до 2026 года.
"Это довольно важное и дорогостоящее направление, но осуществление этого проекта в городе жизненно важно", - отметил Каладзе.
На презентации транспортной политики мэрии Тбилиси присутствовали представители центральной и местной власти, члены международных и неправительственных организации, а также специалисты отрасли.