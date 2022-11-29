https://sputnik-georgia.ru/20221129/tysyachi-zhiteley-tsentra-tbilisi-ostalis-bez-gaza-iz-za-avarii-272566472.html

Тысячи жителей центра Тбилиси остались без газа из-за аварии

Тысячи жителей центра Тбилиси остались без газа из-за аварии

По данным компании, работы по ликвидации аварии начнутся в 23:00 и будут продолжаться всю ночь 29.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 ноя – Sputnik. До 17 тысяч абонентов остались без газа из-за аварии на газопроводе в районе Мтацминда, сообщает компания Tbiilisi Energy.По данным компании, работы по ликвидации аварии начнутся в 23:00 и будут продолжаться всю ночь.Подача газа будет восстановлена с 09:00 30 ноября.Для Тбилиси наличие беспрерывного газоснабжения особенно важно в зимний период, так как жители отапливают свои квартиры индивидуальными газовыми системами отопления или обогревателями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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