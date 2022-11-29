https://sputnik-georgia.ru/20221129/v-goriyskom-avtomobilnom-tonnele-vvodyatsya-ogranicheniya-ogranicheniya-272552528.html
В Горийском автомобильном тоннеле вводятся ограничения
В Горийском автомобильном тоннеле вводятся ограничения
Поток автотранспорта будет направлен на объездную дорогу 29.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-29T13:13+0400
2022-11-29T13:13+0400
2022-11-29T14:01+0400
грузия
новости
тбилиси
гори
департамент автомобильных дорог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24115/54/241155410_0:27:2001:1152_1920x0_80_0_0_5d9fd73a729361bff9280f40f7685010.jpg
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Движение в автотоннеле Гори, расположенном на 88 км дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, будет ограничено из-за профилактических работ, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.В частности, 30 ноября с 00:00 до 03:00 по тбилисскому времени движение всех видов автотранспорта будет запрещено в направлении Сенаки-Тбилиси, а с 03:00 до 06:00 – в направлении Тбилиси-Сенаки.В течение этого периода поток автотранспорта будет направлен на объездную дорогу горийских тоннелей внутригосударственного значения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
гори
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24115/54/241155410_0:0:1709:1282_1920x0_80_0_0_187b95748f9a390b3607ae10576a365f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, тбилиси, гори, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, тбилиси, гори, департамент автомобильных дорог
В Горийском автомобильном тоннеле вводятся ограничения
13:13 29.11.2022 (обновлено: 14:01 29.11.2022)
Поток автотранспорта будет направлен на объездную дорогу
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Движение в автотоннеле Гори, расположенном на 88 км дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, будет ограничено из-за профилактических работ, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
В частности, 30 ноября с 00:00 до 03:00 по тбилисскому времени движение всех видов автотранспорта будет запрещено в направлении Сенаки-Тбилиси, а с 03:00 до 06:00 – в направлении Тбилиси-Сенаки.
В течение этого периода поток автотранспорта будет направлен на объездную дорогу горийских тоннелей внутригосударственного значения.