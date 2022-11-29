https://sputnik-georgia.ru/20221129/v-goriyskom-avtomobilnom-tonnele-vvodyatsya-ogranicheniya-ogranicheniya-272552528.html

В Горийском автомобильном тоннеле вводятся ограничения

В Горийском автомобильном тоннеле вводятся ограничения

Поток автотранспорта будет направлен на объездную дорогу 29.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Движение в автотоннеле Гори, расположенном на 88 км дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, будет ограничено из-за профилактических работ, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.В частности, 30 ноября с 00:00 до 03:00 по тбилисскому времени движение всех видов автотранспорта будет запрещено в направлении Сенаки-Тбилиси, а с 03:00 до 06:00 – в направлении Тбилиси-Сенаки.В течение этого периода поток автотранспорта будет направлен на объездную дорогу горийских тоннелей внутригосударственного значения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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