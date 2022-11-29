https://sputnik-georgia.ru/20221129/v-gruzii-otrestavriruyut-zugdidskiy-dvorets-dadiani--272550096.html

В Грузии отреставрируют зугдидский Дворец Дадиани

В Грузии отреставрируют зугдидский Дворец Дадиани

Важнейший памятник национального наследия – Дворец князей Дадиани –уцелеет и вновь обретет свой исторический облик 29.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. В Грузии решили отреставрировать зугдидский Государственный историко-архитектурный музей – Дворец князей Дадиани, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи страны.В плане проекта реставрации – восстановоление и ремонт нескольких выставочных залов дворца Екатерины Дадиани, а также реставрация и консервация исторических предметов.Примечательно, что после реконструкции, проведенной во дворце Николая Дадиани в 2021 году по инициативе и при поддержке Минкульта, открылись новые выставочно-образовательные пространства, а во Дворце Екатерины – новая выставка, на которой большинство экспонатов были представлены впервые. Как отмечают в ведомстве, полная реставрация дворца Николая Дадиани была проведена при поддержке Фонда "Карту" в 2016-2019 годах, а уже после "Карту" воостановлением дворцов начало заниматься министерство."Следует отметить, что в резиденции Екатерины Дадиани княжеский зал, комната князя Андрея и императорская галерея были закрыты более полугода из-за обрушившегося потолка. В дальнейшем также запланированы научные исследования и полная реставрация выставочных площадей", – говорят во Дворце искусств.Для реставрации Дворца Дадиани посольство США в Грузии выделило грант в размере 300 тысяч долларов. Сотрудники тбилисского Дворца искусств будут привлечены к работам, предусмотренным грантом, совместно с работниками зугдидского Дворца Дадиани и зарубежными коллегами."Важнейший памятник нашего национального наследия – Дворец Дадиани в Зугдиди уцелеет и вновь обретет свою исторический облик", – сказал директор Дворца искусства Георгий Каландия.Дворец Дадиани расположен в центре Зугдиди и является главной достопримечательностью города. Раньше этот исторический дворец был резиденцией мегрельских князей Дадиани.Дадиани – это древний грузинский аристократический род, известный родством с Наполеоном Бонапартом. Одна из княгинь Дадиани была женой племянника Наполеона Аскила Мюрата.На данный момент в музее дворца хранятся более 40 тысяч экспонатов. В золотом фонде музея хранятся античные и средневековые золотые изделия. Среди уникальных экспонатов часть плащаницы Девы Марии, привезенная из Византии еще в XV веке, маска Бонапарта, коллекция европейских и грузинских художников XVIII-XX веков.Усадьба князей Дадиани знаменита еще своим садом, который сейчас известен как Зугдидский ботанический сад. Специально для создания сада в XIX веке пригласили европейских садоводов и привезли из Европы редкие растения. В ботаническом саду площадью в 26,4 гектара растут деревья, которым порядка 200 лет, и они являются единичными экземплярами на Евразийском континенте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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культура, грузия, новости, георгий каландия, зугдиди, дворец искусства, фонд "карту", памятник культуры, памятник, культурные памятники и церкви грузии