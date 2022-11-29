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Венецианская комиссия оценит грузинский закон "О деолигархизации"
Венецианская комиссия оценит грузинский закон "О деолигархизации"
Грузинская сторона призывает Венецианскую комиссию вовремя дать оценку законопроекту 29.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-29T11:38+0400
2022-11-29T11:38+0400
2022-11-29T11:53+0400
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ТБИЛИСИ, 29 ноя – Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" направит грузинскую версию законопроекта "О деолигархизации" для оценки в Венецианскую комиссию, заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе.Парламент Грузии направил запрос в Венецианскую комиссию после того, как сначала еврокомиссар Оливер Вахрей, а после представительство ЕС в Грузии рекомендовали проверку комиссией грузинского законопроекта "О деолигархизации", принятого в двух чтениях.Соответственно, по словам Мдинарадзе, "Грузинская мечта" отказывается рассматривать законопроект в третьем чтении и дождется заключения Венецианской комиссии."Естественно, во время нашей коммуникации просьбой и призывом будет вовремя дать правовую оценку закона, ускорить процесс, чтобы не случилось так, как было в случае с Украиной, когда получение заключения растянулось более чем на год", – заявил Мдинарадзе.Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз.Грузинский закон "О деолигархизации" проверит Венецианская комиссия? Ответ депутата>>Оппозиция не стала голосовать за инициированный правящей партией проект закона, заявив, что украинский закон хорош тем, что адаптирован к реалиям именно Украины, а Грузии нужен закон, который будет учитывать грузинские реалии. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" уже представила в парламент свою версию закона.Представители "Грузинской мечты" объясняют протест оппозиции тем, что в случае утверждения законопроекта под его действие попадает не основатель партии Бидзина Иванишвили, который ушел из политики в январе 2021 года, а некоторые оппозиционеры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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Венецианская комиссия оценит грузинский закон "О деолигархизации"
11:38 29.11.2022 (обновлено: 11:53 29.11.2022)
Грузинская сторона призывает Венецианскую комиссию вовремя дать оценку законопроекту
ТБИЛИСИ, 29 ноя – Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" направит грузинскую версию законопроекта "О деолигархизации" для оценки в Венецианскую комиссию, заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе.
Парламент Грузии направил запрос в Венецианскую комиссию после того, как сначала еврокомиссар Оливер Вахрей, а после представительство ЕС в Грузии рекомендовали проверку комиссией грузинского законопроекта "О деолигархизации", принятого в двух чтениях.
"Мы уважаем призыв наших друзей... Мы не видим никакой проблемы, чтобы не оставлять места для спекуляций, и чтобы эту страну и "Грузинскую мечту" не обвинили в чем-то, мы решили направить законопроект в Венецианскую комиссию для правового заключения", – заявил Мдинарадзе на брифинге.
Соответственно, по словам Мдинарадзе, "Грузинская мечта" отказывается рассматривать законопроект в третьем чтении и дождется заключения Венецианской комиссии.
"Естественно, во время нашей коммуникации просьбой и призывом будет вовремя дать правовую оценку закона, ускорить процесс, чтобы не случилось так, как было в случае с Украиной, когда получение заключения растянулось более чем на год", – заявил Мдинарадзе.
Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
Оппозиция не стала голосовать за инициированный правящей партией проект закона, заявив, что украинский закон хорош тем, что адаптирован к реалиям именно Украины, а Грузии нужен закон, который будет учитывать грузинские реалии. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" уже представила в парламент свою версию закона.
Представители "Грузинской мечты" объясняют протест оппозиции тем, что в случае утверждения законопроекта под его действие попадает не основатель партии Бидзина Иванишвили, который ушел из политики в январе 2021 года, а некоторые оппозиционеры.