https://sputnik-georgia.ru/20221128/gruzinskiy-zakon-o-deoligarkhizatsii-proverit-venetsianskaya-komissiya-otvet-deputata-272518305.html

Грузинский закон "О деолигархизации" проверит Венецианская комиссия? Ответ депутата

Грузинский закон "О деолигархизации" проверит Венецианская комиссия? Ответ депутата

Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС 28.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-28T16:16+0400

2022-11-28T16:16+0400

2022-11-28T16:16+0400

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ТБИЛИСИ, 28 ноя – Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" пока не определилась в связи с вопросом отправки грузинской версии закона "О деолигархизации" в Венецианскую комиссию, заявил председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили.Парламент Грузии направил запрос в Венецианскую комиссию после того, как сначала еврокомиссар Оливер Вахрей, а после представительство ЕС в Грузии рекомендовали проверку комиссией грузинского законопроекта "О деолигархизации", принятого в двух чтениях.По его словам, согласно официальной информации, Венецианская комиссия работает над украинским законом и готовит заключение."У нас есть и будут консультации с ЕС. Какое решение мы примем – сообщим позднее. Если оппозиция путает Венецианскую комиссию с Европарламентом, то это ее проблема. ЕП принимает решение с политической точки зрения, а Венецианская комиссия является профессиональным органом, который создает правовые рамки", – отметил Оханашвили.Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз.Проверка закона о деолигархизации Грузии - Венецианская комиссия>>Оппозиция не стала голосовать за инициированный правящей партией проект закона, заявив, что украинский закон хорош тем, что адаптирован к реалиям именно Украины, а Грузии нужен закон, который будет учитывать грузинские реалии. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" уже представила в парламент свою версию закона.Представители "Грузинской мечты" объясняют протест оппозиции тем, что в случае утверждения законопроекта под его действие попадает не основатель партии Бидзина Иванишвили, который ушел из политики в январе 2021 года, а некоторые оппозиционеры. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, анри оханашвили, бидзина иванишвили, украина, венецианская комиссия, европарламент