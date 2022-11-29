https://sputnik-georgia.ru/20221129/vystavka-sovremennykh-abkhazskikh-khudozhnikov-proydet-v-tbilisi-272545198.html
Выставка современных абхазских художников пройдет в Тбилиси
Выставка современных абхазских художников пройдет в Тбилиси
Свои новые работы представят 15 живописцев – вынужденных переселенцев из Абхазии 29.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-29T10:45+0400
2022-11-29T10:45+0400
2022-11-29T10:54+0400
выставка
грузия
новости
культура
абхазия
тбилиси
художник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23349/57/233495744_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_96374b7572b0618ce2a37a7adebfe0a1.jpg
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Групповая выставка современных художников из Абхазии откроется в галерее Союза художников Грузии "Опизар" 30 ноября, сообщает Первый канал.На экспозиции будут объединены 50 работ, созданных за последние два года в разных техниках и темах.По словам художника Зураба Чедия, на групповой выставке свои новые работы представят 15 художников – вынужденных переселенцев из Абхазии.Выставка продлится в течение пяти дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
абхазия
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23349/57/233495744_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_769a48ca88acfa0afd20e22149a1b79f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
выставка, грузия, новости, культура, абхазия, тбилиси, художник
выставка, грузия, новости, культура, абхазия, тбилиси, художник
Выставка современных абхазских художников пройдет в Тбилиси
10:45 29.11.2022 (обновлено: 10:54 29.11.2022)
Свои новые работы представят 15 живописцев – вынужденных переселенцев из Абхазии
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik.
Групповая выставка современных художников из Абхазии откроется в галерее Союза художников Грузии "Опизар" 30 ноября, сообщает Первый канал
.
На экспозиции будут объединены 50 работ, созданных за последние два года в разных техниках и темах.
По словам художника Зураба Чедия, на групповой выставке свои новые работы представят 15 художников – вынужденных переселенцев из Абхазии.
Выставка продлится в течение пяти дней.