https://sputnik-georgia.ru/20221129/vystavka-sovremennykh-abkhazskikh-khudozhnikov-proydet-v-tbilisi-272545198.html

Выставка современных абхазских художников пройдет в Тбилиси

Выставка современных абхазских художников пройдет в Тбилиси

Свои новые работы представят 15 живописцев – вынужденных переселенцев из Абхазии 29.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Групповая выставка современных художников из Абхазии откроется в галерее Союза художников Грузии "Опизар" 30 ноября, сообщает Первый канал.На экспозиции будут объединены 50 работ, созданных за последние два года в разных техниках и темах.По словам художника Зураба Чедия, на групповой выставке свои новые работы представят 15 художников – вынужденных переселенцев из Абхазии.Выставка продлится в течение пяти дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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выставка, грузия, новости, культура, абхазия, тбилиси, художник