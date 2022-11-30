https://sputnik-georgia.ru/20221130/bukhgalter-selskoy-shkoly-v-gruzii-prisvoil-bolee-50-tysyach-i-potratil-na-razvlecheniya--272600746.html
Бухгалтер сельской школы в Грузии присвоил более $50 тысяч и потратил на развлечения
Бухгалтер сельской школы в Грузии присвоил более $50 тысяч и потратил на развлечения
Наказание понесет и директор школы, который не заметил финансовых проблем в учебном заведении 30.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-30T18:02+0400
2022-11-30T18:02+0400
2022-11-30T18:02+0400
грузия
новости
происшествия
ахалцихский районный суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825000_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_6c42e6e688ebcb2bc6b253013bde2f83.jpg
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Ахалцихский районный суд признал виновными бывшего бухгалтера и бывшего директора сельской школы на юге Грузии в присвоении денег и служебной халатности, говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Грузии.На суде подтвердилось, что бывший бухгалтер школы села Дерцели Адигенского района в 2019 – 2021 годах перечислил на собственные банковские счета крупную сумму денег, принадлежащих школе. Речь идет о более 142 тысячах лари (примерно 53 тысячи долларов), которые он использовал на азартные игры и развлечения.Суд признал виновным бывшего бухгалтера в присвоении суммы в крупном размере с использованием служебного положения и приговорил к лишению свободы сроком на восемь лет. Из них шесть лет обвиняемый проведет в тюрьме, а два года будут считаться условными с испытательным сроком на четыре года.Что касается бывшего директора школы, Ахалцихский районный суд признал его виновным в служебной халатности и в качестве меры пресечения избрал заключение сроком на один год, который будет считаться условным с испытательным сроком на два года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825000_275:0:2500:1669_1920x0_80_0_0_b16b503de07e4786896a15ddbe132407.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, ахалцихский районный суд
грузия, новости, происшествия, ахалцихский районный суд
Бухгалтер сельской школы в Грузии присвоил более $50 тысяч и потратил на развлечения
Наказание понесет и директор школы, который не заметил финансовых проблем в учебном заведении
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Ахалцихский районный суд признал виновными бывшего бухгалтера и бывшего директора сельской школы на юге Грузии в присвоении денег и служебной халатности, говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Грузии.
На суде подтвердилось, что бывший бухгалтер школы села Дерцели Адигенского района в 2019 – 2021 годах перечислил на собственные банковские счета крупную сумму денег, принадлежащих школе. Речь идет о более 142 тысячах лари (примерно 53 тысячи долларов), которые он использовал на азартные игры и развлечения.
"Директор той же публичной школы не проконтролировал должным образом целевое расходование средств, принадлежащих школе, чем воспользовался школьный бухгалтер и присвоил крупную сумму денег, принадлежащих публичной школе", - говорится в сообщении прокуратуры.
Суд признал виновным бывшего бухгалтера в присвоении суммы в крупном размере с использованием служебного положения и приговорил к лишению свободы сроком на восемь лет. Из них шесть лет обвиняемый проведет в тюрьме, а два года будут считаться условными с испытательным сроком на четыре года.
Что касается бывшего директора школы, Ахалцихский районный суд признал его виновным в служебной халатности и в качестве меры пресечения избрал заключение сроком на один год, который будет считаться условным с испытательным сроком на два года.