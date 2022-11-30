https://sputnik-georgia.ru/20221130/bukhgalter-selskoy-shkoly-v-gruzii-prisvoil-bolee-50-tysyach-i-potratil-na-razvlecheniya--272600746.html

Бухгалтер сельской школы в Грузии присвоил более $50 тысяч и потратил на развлечения

Бухгалтер сельской школы в Грузии присвоил более $50 тысяч и потратил на развлечения

Наказание понесет и директор школы, который не заметил финансовых проблем в учебном заведении 30.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-30T18:02+0400

2022-11-30T18:02+0400

2022-11-30T18:02+0400

грузия

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ахалцихский районный суд

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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Ахалцихский районный суд признал виновными бывшего бухгалтера и бывшего директора сельской школы на юге Грузии в присвоении денег и служебной халатности, говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Грузии.На суде подтвердилось, что бывший бухгалтер школы села Дерцели Адигенского района в 2019 – 2021 годах перечислил на собственные банковские счета крупную сумму денег, принадлежащих школе. Речь идет о более 142 тысячах лари (примерно 53 тысячи долларов), которые он использовал на азартные игры и развлечения.Суд признал виновным бывшего бухгалтера в присвоении суммы в крупном размере с использованием служебного положения и приговорил к лишению свободы сроком на восемь лет. Из них шесть лет обвиняемый проведет в тюрьме, а два года будут считаться условными с испытательным сроком на четыре года.Что касается бывшего директора школы, Ахалцихский районный суд признал его виновным в служебной халатности и в качестве меры пресечения избрал заключение сроком на один год, который будет считаться условным с испытательным сроком на два года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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