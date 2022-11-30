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Чертов грипп, или Верните ковид!
Чертов грипп, или Верните ковид!
Страшные вирусы гриппа, набравшие обороты в Грузии, заставляют людей скучать по временам ковид-эпидемии 30.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-30T12:41+0400
2022-11-30T12:41+0400
2022-11-30T12:43+0400
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Высокая температура, насморк, кашель и другие респираторные проблемы – это основные причины увеличенной обращаемости пациентов в больницы Грузии. И если коронавирусом можно было переболеть в легкой форме или и вовсе бессимптомно, то вирусы гриппа не проходят незамеченными.Больницы в Грузии уже перегружены, а инфекционисты ожидают ухудшения ситуации в декабре-январе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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общество, в мире, новости, коронавирус covid-19
общество, в мире, новости, коронавирус covid-19
Чертов грипп, или Верните ковид!
12:41 30.11.2022 (обновлено: 12:43 30.11.2022)
Страшные вирусы гриппа, набравшие обороты в Грузии, заставляют людей скучать по временам ковид-эпидемии
Высокая температура, насморк, кашель и другие респираторные проблемы – это основные причины увеличенной обращаемости пациентов в больницы Грузии. И если коронавирусом можно было переболеть в легкой форме или и вовсе бессимптомно, то вирусы гриппа не проходят незамеченными.
Больницы в Грузии уже перегружены, а инфекционисты ожидают ухудшения ситуации в декабре-январе.