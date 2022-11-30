https://sputnik-georgia.ru/20221130/chertov-gripp-ili-vernite-kovid--272558810.html

Чертов грипп, или Верните ковид!

Чертов грипп, или Верните ковид!

Страшные вирусы гриппа, набравшие обороты в Грузии, заставляют людей скучать по временам ковид-эпидемии 30.11.2022, Sputnik Грузия

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Высокая температура, насморк, кашель и другие респираторные проблемы – это основные причины увеличенной обращаемости пациентов в больницы Грузии. И если коронавирусом можно было переболеть в легкой форме или и вовсе бессимптомно, то вирусы гриппа не проходят незамеченными.Больницы в Грузии уже перегружены, а инфекционисты ожидают ухудшения ситуации в декабре-январе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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