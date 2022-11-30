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Мэрия Тбилиси создаст специальные парковочные места для дистрибьюторских машин
Мэрия Тбилиси создаст специальные парковочные места для дистрибьюторских машин
В Тбилиси определены более 550 специальных мест, которые будут отведены для парковки дистрибьюторских машин 30.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-30T16:38+0400
2022-11-30T16:38+0400
2022-11-30T17:23+0400
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новости
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каха каладзе
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Для предпринимательских автомобилей, предназначенных для сервиса доставки в Тбилиси, появятся специальные парковочные места, сообщил мэр Каха Каладзе на заседании столичного правительства.По словам Каладзе, данная инициатива решит проблему, которая связана с передвижением дистрибьюторских автомобилей.Каладзе отметил, что важно содействовать экономической деятельности. Так, в Тбилиси определены более 550 специальных мест, которые будут отведены для парковки ских машин, предназначенных для сервиса доставки.Данный процесс осуществится поэтапно, заявил Каладзе. Глава города уверен, что осуществление данного проекта улучшит автодвижение в Тбилиси, поскольку часто дистрибьюторские машины останавливаются в неудобных местах и мешают свободному передвижению автотранспорта в городе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси
грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси
Мэрия Тбилиси создаст специальные парковочные места для дистрибьюторских машин
16:38 30.11.2022 (обновлено: 17:23 30.11.2022)
В Тбилиси определены более 550 специальных мест, которые будут отведены для парковки дистрибьюторских машин
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Для предпринимательских автомобилей, предназначенных для сервиса доставки в Тбилиси, появятся специальные парковочные места, сообщил мэр Каха Каладзе на заседании столичного правительства.
По словам Каладзе, данная инициатива решит проблему, которая связана с передвижением дистрибьюторских автомобилей.
Каладзе отметил, что важно содействовать экономической деятельности. Так, в Тбилиси определены более 550 специальных мест, которые будут отведены для парковки ских машин, предназначенных для сервиса доставки.
Данный процесс осуществится поэтапно, заявил Каладзе. Глава города уверен, что осуществление данного проекта улучшит автодвижение в Тбилиси, поскольку часто дистрибьюторские машины останавливаются в неудобных местах и мешают свободному передвижению автотранспорта в городе.