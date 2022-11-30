https://sputnik-georgia.ru/20221130/dobycha-drov-dlya-naseleniya-gruzii-ne-budet-ogranichena-do-2026-goda-272613983.html

Добыча дров для населения Грузии не будет ограничена до 2026 года

Добыча дров для населения Грузии не будет ограничена до 2026 года

Поправки в Лесной кодекс законодательный орган поддержал на пленарном заседании в третьем чтении 30.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-30T22:43+0400

2022-11-30T22:43+0400

2022-11-30T22:43+0400

грузия

новости

парламент грузии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23961/34/239613405_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_7425121e5b3ca28a58d91f2ec466bf5f.jpg

ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Доступ населения к дровам в Грузии не будет ограничен до 1 января 2026 года, соответствующее решение было принято парламентом страны.Поправки в Лесной кодекс законодательный орган поддержал на пленарном заседании в третьем чтении 82 голосами.По действующей версии закона, граждане могли добывать дрова для индивидуальных нужд в лесу на основании специального разрешения до 1 января 2023 года.Как разъяснила на пленарном заседании заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Нино Тандилашвили, изменения нацелены на отсрочку упразднения системы социальной вырубки до 1 января 2026 года.Также меняется срок выдачи лесозаготовительного билета на добычу дров. Законом определено, что с учетом индивидуальных социальных интересов физического лица выдача права на добычу дров на основании лесозаготовительного билета будет разрешена до 1 января 2026 года вместо 1 января 2023 года.Причиной переноса задействования правила правительство Грузии называет отсутствие у лесных хозяйств необходимой материальной базы и человеческих ресурсов.По словам авторов законопроекта, внедрение подобного новшества связано с мобилизацией финансовых ресурсов и подготовкой людей, а этот процесс был осложнен пандемией коронавируса, которая не позволила увеличить бюджет органов управления лесом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, парламент грузии, общество